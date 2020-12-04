“شاهد” ابنة الفنان أحمد حلمي تثير ضجة بفيديو من الحمام!

تداول حسابات فنية ونشطاء مقطع فيديو لـ”لي لي” ابنة الفنانين أحمد حلمي و منى زكي، أحدث ضجةً واسعة بمواقع التواصل.

وتظهر “لي لي” في مقطع فيديو صورته من “الحمام” وكانت بذات الإطلالة التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 .

ليلي حلمي، ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، تظهر فستانها من مهرجان القاهرة السينمائي عبر تيك توك. #CIFF2020 pic.twitter.com/3eVVnBBgQ9 — Screen Mix (@ScreenMix) December 3, 2020

واستعرضت “لي لي” إطلالتها وهي ترتدي فستانًا منفوشًا مزينًا بطبعات الورد، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية، بينما اعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل.