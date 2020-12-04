لي لي احمد حلمي
لي لي احمد حلمي
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“شاهد” ابنة الفنان أحمد حلمي تثير ضجة بفيديو من الحمام!

كتب وطن
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تداول حسابات فنية ونشطاء مقطع فيديو لـ”لي لي” ابنة الفنانين أحمد حلمي و ، أحدث ضجةً واسعة بمواقع التواصل.

وتظهر “لي لي” في مقطع فيديو صورته من “الحمام” وكانت بذات الإطلالة التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 .

واستعرضت “لي لي” إطلالتها وهي ترتدي فستانًا منفوشًا مزينًا بطبعات الورد، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية، بينما اعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل.

 

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