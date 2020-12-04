سيلفي والمطر خلفي.. رومانسية فتاة كويتية وشقيقتها المراهقة كادت تقتلهن لولا ستر الله وهذا ما حصل!

تسبّبت صورة سيلفي في إصابة شقيقتان كويتيتان بجروح بليغة، ونقلهما إلى مستشفى الفروانية، بعد سقوطهما من نافذة الطابق الثاني في منزل ذويهما.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أوردتها صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الفتاتان “17 و 21” سقطتا من الطابق الثاني إلى الأول، وكانت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما تلتقط صورة سيلفي بالتزامن مع هطول الأمطار لتنزلق قدمها، وفي هذه الأثناء حاولت شقيقتها الكبرى 21 عاما إنقاذها إلا أنها لحقت بها بالسقوط وأصيبت.

واستنجدت والدتهما بعمليات وزارة الداخلية مبلغة عن سقوط ابنتيها من علو وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ في عبدالله المبارك ليتبين سقوط الفتاتين من الطابق الثاني إلى الاول وتبين إصابة الفتاتين باشتباه كسور وتم تسجيل قضية واستكمال التحقيقات.

على صعيد آخر لفظت طفلة مصرية 5 سنوات انفاسها الأخيرة إثر سقوطها من شرفة منزل والدها في منطقة خيطان.

وقال مصدر أمني إن والد الطفلة سارع بنقلها الى المستشفى ولكنها لفظت انفاسها الاخيرة متأثرة بما لحق بها من إصابات بليغة، وتم تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية.

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