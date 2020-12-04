بينما يخيّم صمت القبور على حكام قصور الإمارات .. إليكم موقف السعودية من جهود الكويت للمصالحة الخليجية

في أوّل تعليق سعودي رسمي على البيان الذي أصدرته الكويت حول نتائج جهود المصالحة الخليجية عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.”

ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 4, 2020

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر الصباح أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية.

وأضاف في بيانٍ مقتضب بثه التلفزيون الكويتي كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول الى اتفاق نهائي تحقق ما تصبو له من تضامن دائم بين دولهم وما فيه خير شعوبهم.

وأعرب عن شكر الكويت لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يلقي بياناً حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة..#الكويت #وزارة_الخارجية_الكويت#وزارة_الإعلام_الأخبار pic.twitter.com/gWeb45XYll — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) December 4, 2020

يأتي البيان الكويتي بعد ساعاتٍ قليلةٍ من تصريحاتٍ لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال فيها إن قطر متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية.

وأضاف في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة الخليج.

ومضى قائلا “نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد”.

وأكد أن الأزمة الخليجية لا صلة لها ب”اتفاقات أبراهام” أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

والمستغرب حتّى الآن عدم صدور أي تعليق من الإمارات على البيان الكويتي، بينما تشير التقديرات إلى رفض ولي عهد أبوظبي الحراك الساعي لمصالحة سعودية – قطرية.