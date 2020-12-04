السعودية ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وسط صمت إماراتي
السعودية ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وسط صمت إماراتي
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بينما يخيّم صمت القبور على حكام قصور الإمارات .. إليكم موقف السعودية من جهود الكويت للمصالحة الخليجية

كتب وطن
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في أوّل تعليق سعودي رسمي على البيان الذي أصدرته حول نتائج جهود الخليجية عبّر وزير الخارجية السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها.

وقال فيصل بن فرحان في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال ، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.”

وأعلن أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق .

وأضاف في بيانٍ مقتضب بثه التلفزيون الكويتي كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول الى اتفاق نهائي تحقق ما تصبو له من تضامن دائم بين دولهم وما فيه خير شعوبهم.

وأعرب عن شكر الكويت لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

يأتي البيان الكويتي بعد ساعاتٍ قليلةٍ من تصريحاتٍ لوزير الخارجية القطري الشيخ قال فيها إن قطر متفائلة تجاه حل الأزمة الخليجية.

وأضاف في نقاش عبر الفيديو مع جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، أن أي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة الخليج.

ومضى قائلا “نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد”.

وأكد أن الأزمة الخليجية لا صلة لها ب”اتفاقات أبراهام” أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

والمستغرب حتّى الآن عدم صدور أي تعليق من على البيان الكويتي، بينما تشير التقديرات إلى رفض ولي عهد أبوظبي الحراك الساعي لمصالحة سعودية – قطرية.

 

 

 

 

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