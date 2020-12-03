فجر الإعلامي “إيلي باسيل” مفاجأة صادمة عبر حسابه على انستغرام، بكشفه عن طلاق النجم السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني.
وكتب إيلي في منشوره الذي رصدته (وطن) ما نصه:”اولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية”
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وتابع موضحا:”لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل
النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!”
واختتم منشورها الذي صدم الجميع بالقول: “انشالله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج.”
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يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما “جودي وريان”، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد. بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما “ورد وفهد”.
يذكر أن وفاء الكيلاني تقدم برنامج “السيرة” يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc.
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