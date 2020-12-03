” أحمد الله أني نلت هذه الشهادة “.. نجل علي عبدالله صالح ينشر الرسالة الأخيرة لوالده قبل مقتله في صنعاء

فاجئ خالد علي، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الجميع بنشره الرسالة الأخيرة لوالده التي قالها عندما كان يتعرض للقصف في بيته بصنعاء.

وجاءت الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام يمنية: “أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت خادما لك سأظل خادما لك إذا كتب الله لي السلامة والحياة، وإذا كتب الله لي الشهادة فالحمدلله رب العالمين، أني ألقى ربي في منزلي هذا الذي يقصف في هذه الأثناء، فأحمد الله أني نلت هذه الشهادة في منزلي وموطني..! تحية لك أيها الشعب، وداعا”.

وتعهد نجل الرئيس اليمني السابق، بمواصلة درب أبيه في المبادئ التي رسمها أبيه ورفاقه، حسب تعبيره.

وقال خالد علي عبدالله صالح إن هذه الرسالة هي “آخر ما قاله والده الشهيد علي عبد الله صالح، الله يرحمه برحمته الواسعة”.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017م، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة “أنصار الله” في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.

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