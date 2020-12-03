علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح
الهدهد

” أحمد الله أني نلت هذه الشهادة “.. نجل علي عبدالله صالح ينشر الرسالة الأخيرة لوالده قبل مقتله في صنعاء

كتب Author 2
0

فاجئ خالد علي، نجل الراحل ، الجميع بنشره الرسالة الأخيرة لوالده التي قالها عندما كان يتعرض للقصف في بيته بصنعاء.

 

وجاءت الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام يمنية: “أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت خادما لك سأظل خادما لك إذا كتب الله لي السلامة والحياة، وإذا كتب الله لي الشهادة فالحمدلله رب العالمين، أني ألقى ربي في منزلي هذا الذي يقصف في هذه الأثناء، فأحمد الله أني نلت هذه الشهادة في منزلي وموطني..! تحية لك أيها الشعب، وداعا”.

 

وتعهد نجل الرئيس اليمني السابق، بمواصلة درب أبيه في المبادئ التي رسمها أبيه ورفاقه، حسب تعبيره.

 

وقال خالد علي عبدالله صالح إن هذه الرسالة هي “آخر ما قاله والده الشهيد علي عبد الله صالح، الله يرحمه برحمته الواسعة”.

 

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017م، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة “” في العاصمة ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

مصادر بإدارة بايدن تطلق تصريحات ستقض مضجع ابن زايد وابن سلمان وأيام “أبو…

تقارير

“الغدر يسري في دم ابن زايد”.. تقرير للاستخبارات السعودية يكشف غدر الشيطان…

تقارير

ابن سلمان “الفاشل” سينسحب من اليمن بعد 5 سنوات من الخراب.. مُجبر على هذا…

الهدهد

“شاهد” صحفي يمني بارز نشر تغريدة فضح فيها دور الإمارات الخبيث فجُنّ جنون…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.