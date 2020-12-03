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في الكويت.. جلبته لإصلاح الكهرباء فضرب الأسلاك و”نسي نفسه” أمام جمالها وهذا ما فعله بها!

كتب Author 2
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تعرضت وافدة في إلى تحرش لفظي بذيء من قبل فني كهرباء، حضر إلى شقتها لإجراء بعض الإصلاحات، لكنه حاد عن مهمته و”شبك في بعضها”، وتجاوز الحدود، وبدأ “يكهرب المكان” بتحريضها على الفسق والفجور.

 

وفِي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي” الكويتية، فإن وافدة من جنسية عربية قصدت أحد المخافر الكائنة في محافظة ، وقدمت شكوى بحق فني كهرباء تعرفت عليه عن طريق إعلان في أحد المواقع.

 

وقالت الوافدة في شكواها إنها طلبت من فني إجراء بعض الإصلاحات في شقتها، وعندما حضر وبدأ يمارس عمله. فوجئت به يمطرها بكلمات غزل اعتبرتها تحريضاً على الفسق والفجور.

 

وأدلت الشاكية برقم هاتف المتهم، وبالاتصال به من قِبل رجال الأمن لم يرد، ثم أغلق هاتفه. وعليه تم تسجيل قضية تحريض على الفسق والفجور أحيلت إلى للمباحث الجنائية لضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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