محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد
محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد
الهدهد

“الصراخ على قدر الألم”.. شيخ قطري يكشف تنازل الصغير ابن سلمان عن شروطه الـ 13 مقابل هذا الشيء فقط!

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وضع الشيخ القطري حمد آل ثاني، الكاتب السعودي ابراهيم السليمان، في مأزق حقيقي كاشفاً ما دار بين أمير الشيخ تميم بن حمد ومستشار جاريد الذي زار قطر أمس الأربعاء.

 

الكاتب السعودي المطبل لقصور أبوظبي، خرج محاولاً التقليل من الجهود المبذولة لاتمام الخليجية، قائلاً :” عودة قطر مشروطة بشروط ومتى ما تحققت عادت “.

 

وأضاف السليمان في تغريدة رصدتها “وطن”، :” وما زيارة كوشنر لقطر قبل السعودية الا لأخذ التنازلات والالتزامات المقدمة من قطر وستنظر السعودية في الأمر وتقرر قبولها من عدمه بالحل”.

 

وسريعاً كان الأسد القطري حمد آل ثاني له بالمرصاد، فرد عليه قائلاً :” ابشرك شروطكم ال ١٣ لفها معزبك #محمد_بن_سلمان وما أبي أقولك إيش سوى بها “.!

 

وأضاف آل ثاني مخرساً الكاتب السعودي المطبل في تغريدة رصدتها “وطن”، :” كوشنر يوم جانا قالنا إن الصغير خضع وبيفتح الأجواء والحدود مقابل أن يتقي شر الجزيرة إذا قاموا عليه الرجاجيل لما يستلم بايدن الرئاسة “.

 

وكشفت مصادر صحفية عربية، تفاصيل جديدة بشأن والتحركات الأمريكية الأخيرة للمصالحة بين السعودية وقطر، مرجحةً أن يتم تشهد الأزمة تحركات حثيثة لإنهائها في ضوء زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد .

 

وقالت المصادر، وفق قناة “”، إنه من المرتقب أن تعقد قمة خليجية في السعودية خلال الفترة القادمة بحضور تميم بن حمد، موضحةً أن المصالحة المتوقعة سوف تركز على اتفاق 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي، أكدت فيه وكالة “” الدولية، أن قطر والسعودية تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق ما نقلت عن ثلاثة شخصيات على دراية بالأحداث.

 

 

وحسب الوكالة، فإن إدارة ترامب تعمل على تحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، مشيرةً إلى أن الاتفاق الجديد الذي بات قريباً بين البلدين، لا يشمل الدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت أيضاً العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

 

وحسب الوكالة، قال شخص آخر، إن هناك قضايا أساسية عالقة مثل علاقات الدوحة مع طهران، ظلت دون حل.

 

ويأتي هذا الاختراق المحتمل في المقاطعة، بعد شهور من الدبلوماسية المكثفة التي توسطت فيها الكويت، والتي بلغت ثمارها بدفعة أخيرة من صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي زار الخليج هذا الأسبوع.

 

ومن المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح والحدود البرية، وإنهاء حرب المعلومات التي شنتها قطر والمملكة العربية السعودية، وخطوات أخرى لبناء الثقة كجزء من خطة مفصلة لإعادة بناء العلاقات تدريجياً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.

 

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