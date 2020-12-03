وليد الجاسم
وليد الجاسم
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“شاهد” لحظة وصول الفنان الإماراتي وليد الجاسم إلى تل أبيب.. خلع سرواله وركض لاحتضان أبناء عمه!

كتب Author 2
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وصل الفنان الإماراتي إلى في ، في أول زيارة لفنان إماراتي بعد توقيع اتفاق مع .

 

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لحظة وصول وليد الجاسم إلى مطار تل أبيب في زيارة لإسرائيل تستمر ثلاثة أيام.

 

وأظهرت الصور أن المغني الإسرائيلي ألكانا مارزيانو، والذي سبق أن قدم مع الجاسم أغنية مشتركة كان في استقباله.

 

وسيقوم الجاسم خلال زيارته بجولات في كل من القدس وتل أبيب والبحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأثارت زيارة الجاسم التي تأتي ضمن محاولات الخبيثة لتسويغ التطبيع وتحبيب الخيانة لشعوب العرب متأسين في ذلك بقدوتهم الحاكم الفعلي للإمارات، غضباً واسعاً بين النشطاء، فكتب أحمد السالم: “كأنهم كانوا محرومين او مكبوتين و حصل الانفجار فجأة”.

 

وقال أشرف حشيش: ” لم يقبل أي مطرب مصري فعلها منذ أن وقعت اتفاقية السلام قبل أكثر من أربعين عاما”.

 

 

ورأى مُغرد أن ما يفعله الإماراتيون دون وعي نتيجة تغييب عقولهم، وكتب: “مغيبون وكأن على رؤوسهم الطير”.

 

 

وكتب المغرد الفلسطيني محمود: ” بالأحذية نستقبله بالاقصى. الأقصى لا ينجسه الخونة”.

 

 

وقدم الجاسم أغنية مشتركة مع مارزيانو حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية، وهي تتويج للتطبيع الثقافي والفني بين الإمارات وإسرائيل بحسب تعبيرهم حينها.

 

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