“شاهد” لحظة وصول الفنان الإماراتي وليد الجاسم إلى تل أبيب.. خلع سرواله وركض لاحتضان أبناء عمه!

وصل الفنان الإماراتي وليد الجاسم إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، في أول زيارة لفنان إماراتي بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لحظة وصول وليد الجاسم إلى مطار تل أبيب في زيارة لإسرائيل تستمر ثلاثة أيام.

وأظهرت الصور أن المغني الإسرائيلي ألكانا مارزيانو، والذي سبق أن قدم مع الجاسم أغنية مشتركة كان في استقباله.

هل سيجرؤ على دخول الأقصى ومناطق الضفة الفلسطينية؟ 📸#صورة مطرب إماراتي يدعى وليد الجاسم يصل مطار "بن غوريون" ويخطط لجولات في كل من القدس و"تل أبيب" والبحر الميت في الضفة المحتلة. يذكر أنه شارك مطرب إسرائيلي يدعى "إلكانا مارتسيانو" في أغنية حملت اسم "أهلا بيك" بالعربية. pic.twitter.com/VW6pvANTdd — شمس نيوز SHMS NEWS (@shmsnews) December 2, 2020

وسيقوم الجاسم خلال زيارته بجولات في كل من القدس وتل أبيب والبحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

هل سيجرؤ على دخول الأقصى ومناطق الضفة الفلسطينية؟ #صور مطرب إماراتي يدعى وليد الجاسم يصل مطار "بن غوريون" ويخطط لجولات في كل من القدس و"تل أبيب" والبحر الميت في الضفة المحتلة، يذكر أنه شارك مطرب إسرائيلي يدعى "إلكانا مارتسيانو" في أغنية تطبيعية. #خيانة #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/XTm4qFqTGo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2020

وأثارت زيارة الجاسم التي تأتي ضمن محاولات الإمارات الخبيثة لتسويغ التطبيع وتحبيب الخيانة لشعوب العرب متأسين في ذلك بقدوتهم محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، غضباً واسعاً بين النشطاء، فكتب أحمد السالم: “كأنهم كانوا محرومين او مكبوتين و حصل الانفجار فجأة”.

كأنهم كانوا محرومين او مكبوتين و حصل الانفجار فجأة. — أحمد السالم (@ahmad_al_salem) December 2, 2020

وقال أشرف حشيش: ” لم يقبل أي مطرب مصري فعلها منذ أن وقعت مصر اتفاقية السلام قبل أكثر من أربعين عاما”.

لم يقبل أي مطرب مصري فعلها منذ أن وقعت مصر اتفاقية السلام قبل أكثر من أربعين عاما — أشرف محمد حشيش 🇸🇦🇵🇸 (@LHtIu0v77FJSSrt) December 2, 2020

ورأى مُغرد أن ما يفعله الإماراتيون دون وعي نتيجة تغييب عقولهم، وكتب: “مغيبون وكأن على رؤوسهم الطير”.

وكتب المغرد الفلسطيني محمود: ” بالأحذية نستقبله بالاقصى. الأقصى لا ينجسه الخونة”.

بالأحذية نستقبله بالاقصى.

الأقصى لا ينجسه الخونة — محمود🇵🇸 (@mws050) December 2, 2020

وقدم الجاسم أغنية مشتركة مع مارزيانو حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية، وهي تتويج للتطبيع الثقافي والفني بين الإمارات وإسرائيل بحسب تعبيرهم حينها.

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