نشرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، مقطعا مصورا كشفت فيه عن تعرضها لأزمة صحية لم توضح تفاصيلها طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكان يظهر في المقطع الذي بثته فيفي عبده على حسابها بانستجرام، أنها تعاني من شيء خطير وظهر على ملامح وجهها ـ أثناء حديثها عن مرضها الذي لم تكشف تفاصيله ـ القلق والتوتر.

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ورغم ذلك أصرت فيفي عبده على إكمال مشوار الرقص والتعري، ووعدت متابعيها بأنها ستعود قريبا لإمتاعهم برقصاتها.

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ويشار إلى أنه قبل أيام تصدرت فيفي عبده قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاتها الصادمة عن تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الممثلين، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “امرأة واحدة لا تكفى” الذي شاركها بطولته النجم أحمد زكي، ما أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها.

وقالت وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية: “وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم”.

وتابعت: “ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه وهرجع أسد تاني أحسن من الأول.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول”

ويشار إلى أنه قبل أيام تصدرت فيفي عبده قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاتها الصادمة عن تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الممثلين، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “امرأة واحدة لا تكفى” الذي شاركها بطولته النجم أحمد زكي، ما أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها.

وكشفت فيفي أن أحد الممثلين الذي كان يجسد شخصية “رجل المطافيء” خلال تصوير مشهد حريق البيت ، تحرش بها إذ قالت:” كان يحملني ثم تحسّس جسدي”، مُتابعة: “اديته قلم عشان أفكّره إن أنا فيفي عبده”.

ودائما ما تثير فيفي عبده الجدل بمقاطعها الساخنة التي ترقص وتتعرى بها. في محاولة منها للفت الأنظار إليها بعد أن أكل عليها الدهر وشرب وأصبح التعري أكثر هو طريقها الوحيد للفت الأنظار دون احترام لسنها وهي قد شارفت على السبعين.

وولدت عبده في العام 1953، أي أنها بعمر الـ67 عاماً، وشاركت في عديد من الأعمال الفنية المصرية، ولمعت كراقصة شرقية في ثمانينيات القرن الماضي، كما تحاول بشكل مستمر الحفاظ على مكانتها بين الوسط الفني باعتبارها كما ترى نفسها الراقصة رقم واحد في الشرق الأوسط.

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