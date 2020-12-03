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ريهام سعيد “لا تتوب ولا تتعلم”.. “شاهد” ماذا فعلت أمام الكاميرا وأثارت الرأي العام واضطرت “النهار” للاعتذار!

كتب Author 2
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فجرت الإعلامية المصرية موجة غضب واسعة، جعلت الجمهور يُجدد مطالباته بإيقافها وإيقاف برنامجها “” الذي عاد حديثاً بعد عدة أزمات.

 

وظهرت ريهام سعيد في الحلقة الثالثة من برنامج “صبايا الخير”، هي تقوم بتعذيب ثعلب صحراوي، وتُقيده أمام الكاميرات ما استفز الجمهور الذي عبر عن صدمته من تصرفها الوحشي، فدشنوا عدة هاشتاجات للمطالبة بإيقاف برنامجها ومحاسبتها، مثل ، / .

 

وعلى إثر هذا الغضب، أعلنت “” اعتذارها للمشاهدين، عن الحلقة التي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

 

وأكدت “شبكة قنوات النهار” في بيان لها عبر “تويتر” رصدته “وطن”، أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.

 

وأشارت الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

 

ونوهت الشبكة إلى أنها تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

 

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات النهار أعلنت عن تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى برنامجها والتي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018.

 

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