ريهام سعيد “لا تتوب ولا تتعلم”.. “شاهد” ماذا فعلت أمام الكاميرا وأثارت الرأي العام واضطرت “النهار” للاعتذار!

فجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد موجة غضب واسعة، جعلت الجمهور يُجدد مطالباته بإيقافها وإيقاف برنامجها “صبايا الخير” الذي عاد حديثاً بعد عدة أزمات.

وظهرت ريهام سعيد في الحلقة الثالثة من برنامج “صبايا الخير”، هي تقوم بتعذيب ثعلب صحراوي، وتُقيده أمام الكاميرات ما استفز الجمهور الذي عبر عن صدمته من تصرفها الوحشي، فدشنوا عدة هاشتاجات للمطالبة بإيقاف برنامجها ومحاسبتها، مثل #ايقاف_برنامج_صبايا_الخير ، #ريهام_سعيد_عديمه_الرحمه / #ايقاف_ريهام_سعيد.

ريهام سعيد يا جماعة وهي بتعمل سبق صحفي محصلش فالتاريخ..🙄 pic.twitter.com/FPiAbWmR7R — Remon Maher🐺 (@remonmahers) December 3, 2020

النائب العام فين من اللي بنت الوسخة اللي اسمها ريهام سعيد عملته؟!!!! pic.twitter.com/Y0aS9AVrej — أميرة (@TheAmiraSaad) December 3, 2020

قيام السيدة ريهام سعيد باصطياد ثعلب من بيئته الطبيعية هو جريمة بيئية تستوجب الحبس حسب القانون المصري. — Hany Ragy (@Hragy) December 3, 2020

#ريهام_سعيد_عديمه_الرحمه

والله لازم تتوقف.. ايه القرف ده!

فاكره ان لازم تكون مثيره للجدل ولكنها مثير للاشمئزاز pic.twitter.com/JbGsYEJGKP — آية الله (@Shoky91) December 3, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل

فعلو الهاشتاج يا جماعه لازم يعرف الروح مهما كانت لها ثمن

الست الى اسمها ريهام سعيد جابت ثعلب صغير من الصحراء قاعدين يكتفوا فيه وقفلين على ايده ونازلين ضرب وتكتيف فيه قدام الكاميرات #ايقاف_برنامج_صبايا_الخير #ايقاف_ريهام_سعيد #حقوق_الحيوان

فعلو الهاشتاغ pic.twitter.com/OliESRQZa4 — mohmmad smadi⁦ 🇯🇴 (@smadi208) December 3, 2020

ياريت حد من المحاميين اللي فاضيين لفساتين الفنانات و بنات التيكتوك يرفع قضية على ريهام سعيد لأن دي جريمة فعلًا في القانون و متسجلة و متذاعة#ايقاف_برنامج_صبايا_الخير #ايقاف_ريهام_سعيد #ريهام_سعيد_عديمه_الرحمه #ريهام_سعيد pic.twitter.com/hErvWsRaC2 — Habiba (@brbkinging) December 3, 2020

وعلى إثر هذا الغضب، أعلنت “شبكة قنوات النهار” اعتذارها للمشاهدين، عن الحلقة التي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت “شبكة قنوات النهار” في بيان لها عبر “تويتر” رصدته “وطن”، أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.

النهار تعتذر عن حلقة صيد الحيوانات وتعلن رفعها من جميع منصاتها تعلن "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج. pic.twitter.com/0QpUMoHNq4 — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) December 3, 2020

وأشارت الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

ونوهت الشبكة إلى أنها تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات النهار أعلنت عن تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى برنامجها والتي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018.

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