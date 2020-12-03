بـ”سيف وخنجر”.. ما فعله كويتيان متغطرسان لا يهمهما القانون على الملأ في الشارع صادم!

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة لشابين اعتقدا نفسهما فوق القانون، وقاما بأعمال بلطجة علنية في الشارع مستخدمين أسلحة بيضاء.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية أن شابين من مواليد 1996 إلى مخفر شرطة العديلية واتهما مجهولين على مركبة فارهة في منطقة العديلية بالاعتداء عليهما بالضرب بسيف وخنجر بسبب خلاف على أولوية السير.

وقدم المجني عليهما تقريرين طبيين ورقم لوحة مركبة المدعي عليهما، وسجلت الواقعة كجناية، وتم تكليف المباحث بضبط المتهمين.

وفي سياق آخر أحيلت قضية حملت مسمى تبادل ضرب وعنف أسري الى جهات الاختصاص للتحقيق فيها والوقوف على حقيقة الادعاءات.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا ( 38 )عاما تقدم الى مخفر شرطة كبد وبرفقته تقريرا طبيا جاء فيه كدمات وسحجات في انحاء متفرقة من جسده.

وأفاد المبلغ بأنه تعرض للضرب من قبل شقيقه وصديق شقيقه وأبناء شقيقه وإجمالي الذين ضربوه 7 منهم سيدة.

وفور تسجيل المبلغ للقضية جرى استدعاء المدعى عليهم، حيث أكد شقيق المبلغ أنه كان في حالة دفاع عن النفس وأن شقيقه كان يحمل أداة حادة وأنه تعرض للضرب.

فيما قال باقي المدعى عليهم أنهم تدخلوا لفض الشجار ولم يعتدوا على المبلغ، ويشار إلى أن الواقعة حدثت بسبب خلاف عائلي.