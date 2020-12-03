بعد إساءتها للسعوديات .. “شاهد” شمس الكويتية تشعل جدلاً بفيديو عن ما تفعله بزوجها!

صدمت الفنانة شمس الكويتية والمعروفة بإثارتها للجدل بين الحين والآخر متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات وصفت بالمفاجئة بشأن تعاملها مع الرجل، مهاجماً النساء اللواتي يصفنها بـ “عبدة الذكور”.

وقالت شمس، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “إذا عندي رجل في حياتي يحترمني ويقدرني

عادي أغسل رجوله بمويه وملح وهذا ما ينتقص مني يا حيوانات يا غبيات وأنا مو عبدة ذكور أنا ليدي”.

وأضاف شمس الكويتية: “الليدي كل ما ارتقت ارتقى الرجل اللي معاها، المرأة كل ما ارتقت زوجها

صار راقي، المرأة كل ما كانت كوين وملكة زوجها صار ملك بعينها”.

شمس الكويتية: "الرجل إذا يحترمني، فعادي أغسل رجله بماي وملح. أنا مو عبدة ذكور، أنا ليدي!". pic.twitter.com/f9dEpIgWQd — Screen Mix (@ScreenMix) December 3, 2020

وأثارت تصريحات شمس جدلاً بين المعلّقين .

يحترمك عادي احترميه ليه لازم تغسلين رجله! الاحترام يكفي — Amanda♟️ (@g47gn_) December 3, 2020

هذولا مين قالهم يتكلمون؟ وليه كل كلامهم عن الرجال لهدرجه ناقصين؟ احنا النساء اقوياء برجال وبدونهم — دلال 👷🏻‍♀️ (@dal_duw) December 3, 2020

اول مرة اكون معاها…. كلامها صحيح مليون المية ومو عيب ان الحرمة تغسل رجل زوجها وتخدمه — واي (@xaglh) December 3, 2020

ليش محسستني انه شي واو

هذا المفترض انه اقل شي تقدمه الزوجه لزوجها — ماجد •°☆☆°• (@Macheda_10) December 3, 2020

البنات اللي ردوا على شمس الكويتيه بأنهن ملكات ولا يتنازلن لغسل ارجل أزواجهن اشتي اقول لكن حاجه بس المقام هنا كبير والله..

اتحدا واتحدا اي وحده ما تتنازل 🐸 — شخبوط™ 🇦🇷 (@shkboot_in) December 4, 2020

قبل شوي شفت شي غاثني

شمس الكويتية تقول : الرجال إذا يحترمني فعادي اغسل رجله بماي و ملح انا انا م عىِدة ذكىىور انا ليدي

بس عشانه احترم زوجته تروح تغسل رجله هو غصبا عليه يحترمك مب على كيفه مادري وش اقول. — إِيمـان🎻 (@evex82) December 3, 2020

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وكانت شمس الكويتية التي تزور السعودیة حالیًا، تعرّضت لهجمة واسعة من السعوديين عبر مواقع التواصل بعدما ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات، كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

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