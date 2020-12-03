شمس الكويتية تثير الجدل بحديث عن غسل ارجل الزوج
شمس الكويتية تثير الجدل بحديث عن غسل ارجل الزوج
Videoحياتنا

بعد إساءتها للسعوديات .. “شاهد” شمس الكويتية تشعل جدلاً بفيديو عن ما تفعله بزوجها!

كتب وطن
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صدمت الفنانة والمعروفة بإثارتها للجدل بين الحين والآخر متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات وصفت بالمفاجئة بشأن تعاملها مع الرجل، مهاجماً النساء اللواتي يصفنها بـ “عبدة الذكور”.

وقالت شمس، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “إذا عندي رجل في حياتي يحترمني ويقدرني
عادي أغسل رجوله بمويه وملح وهذا ما ينتقص مني يا حيوانات يا غبيات وأنا مو عبدة ذكور أنا ليدي”.

وأضاف شمس الكويتية: “الليدي كل ما ارتقت ارتقى الرجل اللي معاها، المرأة كل ما ارتقت زوجها
صار راقي، المرأة كل ما كانت كوين وملكة زوجها صار ملك بعينها”.

وأثارت تصريحات شمس جدلاً بين المعلّقين .

 

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وكانت شمس الكويتية التي تزور السعودیة حالیًا، تعرّضت لهجمة واسعة من السعوديين عبر مواقع التواصل بعدما ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات، كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان، بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.

 

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