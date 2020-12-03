سلمان العودة
سلمان العودة
الهدهد

ابن سلمان المراهق ينتقم من سلمان العودة.. “شاهد” الداعية الشهير يفقد سمعه وبصره بسبب دعوته لحل الأزمة الخليجية

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كشف الدكتور ، نجل الداعية الاسلامي الشهير ، المعتقل في السجون ، عن فقدان والده سمعه وبصره داخل محبسه.

 

وقال العودة في مقابلة مع شبكة ” ” البريطانية، حسب ما رصدت “وطن”، إن الذي جرى مع والده داخل محبسه يصنف دولياً بانه تعذيب، إذ حرم من العلاج والنوم، وقد جرى التحقيق معه لايام طويلة لأجل الا يجعلوه ينام “.

 

وأضاف العودة الابن :” والدي كان مقيد اليدين والرجلين داخل الزنزانة مغمض العينين”.

 

وأشار إلى أن حراس السجن كانوا يأخذونه ويقذفونه داخل سيارة من أجل نقله من مكان إلى اخر غير محترمين سنه أو تاريخه، مضيفاً :” كان يعطى الأكل والغذاء في أكياس صغيرة ثم ترمى له على الأرض الامر الذي يضطره إلى فتحها بفمه حتى تجرحت اسنانه في فترة من الفترات”.

 

ودشن ناشطون سعوديون هاشتاجاً حمل وسم #العودة_يفقد_نصف_بصره ، ليعرف العالم بأسره ماذا فعلت برجل كان كل ذنبه أنه دعا إلى حل #الأزمة_الخليجية في تغريدة.

 

وقال منصور الضيفي في تغريدة متفاعلاً مع الهاشتاج .. :” #العودة_يفقد_نصف_بصره ونصف سمعه بسبب اعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة، وفوق هذا تسعى السلطات إلى إصدار حكم قاس ضده في جلسات وغير قانونية.

 

وعلق الدكتور عبدالله معروف :”: #العودة_يفقد_نصف_بصره.. هذا ما صرح به الأطباء حول صحة د. #سلمان_العودة … معيب أن يعامل العلماء العاملون الحكماء الكرام بهذه الطريقة البشعة “.

 

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مكثفة تطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، تحديداً الذين سجنوا بسبب دعواتهم لرأب الصدع في علاقات الأشقاء الخليجيين.

 

وتأتي الحملة تزامناً وسط أنباء منتشرة عن مصالحة خليجية، تناقلت أخبارها عدد من المواقع التي توقعت انفراجة قريبة في الأزمة. ونشر حساب معتقلي الرأي عدداً من التغريدات، تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين من دون سبب، ويقضون سنوات في السجون السعودية من دون محاكمات عادلة.

 

وجاء في تغريدة نشرها الحساب: “طالما باتت على أعتاب الحل، لماذا تواصل السلطات (السعودية)، اعتقال كل من دعا إلى حلّها في بداياتها، وفي مقدمتهم الشيخ سلمان العودة؟”.

 

وأضاف الحساب: “اليوم، الشيخ العودة يفقد نصف بصره ونصف سمعه بسبب دعوة لتآلف القلوب، وإن صمتنا سيفقد حياته”.

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