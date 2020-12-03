ابن سلمان المراهق ينتقم من سلمان العودة.. “شاهد” الداعية الشهير يفقد سمعه وبصره بسبب دعوته لحل الأزمة الخليجية

كشف الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية الاسلامي الشهير سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية، عن فقدان والده سمعه وبصره داخل محبسه.

وقال العودة في مقابلة مع شبكة ” بي بي سي” البريطانية، حسب ما رصدت “وطن”، إن الذي جرى مع والده داخل محبسه يصنف دولياً بانه تعذيب، إذ حرم من العلاج والنوم، وقد جرى التحقيق معه لايام طويلة لأجل الا يجعلوه ينام “.

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د. عبدالله العودة: طبيب السجن أخبر والدي د. #سلمان_العودة أنه فقد تقريباً نصف سمعه ونصف بصره. pic.twitter.com/01JNHN1GRS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 3, 2020

وأضاف العودة الابن :” والدي كان مقيد اليدين والرجلين داخل الزنزانة مغمض العينين”.

وأشار إلى أن حراس السجن كانوا يأخذونه ويقذفونه داخل سيارة من أجل نقله من مكان إلى اخر غير محترمين سنه أو تاريخه، مضيفاً :” كان يعطى الأكل والغذاء في أكياس صغيرة ثم ترمى له على الأرض الامر الذي يضطره إلى فتحها بفمه حتى تجرحت اسنانه في فترة من الفترات”.

#العودة_يفقد_نصف_بصره ليس الانتهاك الأول ضد الشيخ سلمان العودة، فقد تعرض خلال اعتقاله للكثير من الممارسات القمعية التي تُصنّف دولياً على أنها "تعذيب"، وفق ما ذكره نجله د. عبدالله العودة في مقابلة سابقة. pic.twitter.com/D1LMGGNRKd — معتقلي الرأي (@m3takl) December 3, 2020

ودشن ناشطون سعوديون هاشتاجاً حمل وسم #العودة_يفقد_نصف_بصره ، ليعرف العالم بأسره ماذا فعلت السلطات السعودية برجل كان كل ذنبه أنه دعا إلى حل #الأزمة_الخليجية في تغريدة.

غرّدوا بوسم #العودة_يفقد_نصف_بصره حتى يصبح الترند الأول، ليعرف العالم بأسره ماذا فعلت السلطات السعودية برجل كان كل ذنبه أنه دعا إلى حل #الأزمة_الخليجية في تغريدة. pic.twitter.com/gtAWGOxXk9 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 3, 2020

وقال منصور الضيفي في تغريدة متفاعلاً مع الهاشتاج .. :” #العودة_يفقد_نصف_بصره ونصف سمعه بسبب اعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة، وفوق هذا تسعى السلطات إلى إصدار حكم قاس ضده في جلسات محاكمة سرية وغير قانونية.

#العودة_يفقد_نصف_بصره ونصف سمعه بسبب اعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة، وفوق هذا تسعى السلطات إلى إصدار حكم قاس ضده في جلسات محاكمة سرية وغير قانونية.

الحرية للعودة. pic.twitter.com/Y6N940e4vG — Mansoor Adayfi منصور الضيفي (@mansooradayfi1) December 3, 2020

#العودة_يفقد_نصف_بصره يجب محاسبة المجرم الفاشل محمد بن سلمان والخونة الذين ساعدوه في ممارسة القتل الممنهج للمعتقلين — Bo-jazzy Alahsaii (@Bojazzy) December 3, 2020

وعلق الدكتور عبدالله معروف :”: #العودة_يفقد_نصف_بصره.. هذا ما صرح به الأطباء حول صحة د. #سلمان_العودة … معيب أن يعامل العلماء العاملون الحكماء الكرام بهذه الطريقة البشعة “.

#العودة_يفقد_نصف_بصره.. هذا ما صرح به الأطباء حول صحة د. #سلمان_العودة … معيب أن يعامل العلماء العاملون الحكماء الكرام بهذه الطريقة البشعة. — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) December 3, 2020

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مكثفة تطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، تحديداً الذين سجنوا بسبب دعواتهم لرأب الصدع في علاقات الأشقاء الخليجيين.

وتأتي الحملة تزامناً وسط أنباء منتشرة عن مصالحة خليجية، تناقلت أخبارها عدد من المواقع التي توقعت انفراجة قريبة في الأزمة. ونشر حساب معتقلي الرأي عدداً من التغريدات، تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين من دون سبب، ويقضون سنوات في السجون السعودية من دون محاكمات عادلة.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب: “طالما باتت الأزمة الخليجية على أعتاب الحل، لماذا تواصل السلطات (السعودية)، اعتقال كل من دعا إلى حلّها في بداياتها، وفي مقدمتهم الشيخ سلمان العودة؟”.

وأضاف الحساب: “اليوم، الشيخ العودة يفقد نصف بصره ونصف سمعه بسبب دعوة لتآلف القلوب، وإن صمتنا سيفقد حياته”.

طالما باتت #الأزمة_الخليجية على أعتاب الحل، لماذا تواصل السلطات اعتقال كل من دعا إلى حلّها في بداياتها، وفي مقدمتهم الشيخ سلمان العودة؟! اليوم، الشيخ #العودة_يفقد_نصف_بصره ونصف سمعه بسبب دعوة لتآلف القلوب، وإن صمتنا سيفقد حياته. — معتقلي الرأي (@m3takl) December 3, 2020

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