هل تذكرون الكويتي “النذل” الذي اغتصب زوجة صديقه وخادمتها الهندية.. هذا قرار المحكمة النهائي بحقه !

ألغت محكمة الاستئناف بالكويت حكم الإعدام لمتهم كويتي قام باغتصاب زوجة صديقه وخادمتها .

وبحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، قضت المحكمة بالحبس المؤبد على المتهم الذي اغتصب زوجة صديقه وخادمتها بسبب خلافات شخصية بينهم.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى العام الماضي حين اقتحم مواطن كويتي منزل صديقه الذي كان في عمله، واغتصب زوجته والخادمة، وقام بتصوير فعلته وتوثيقها بواسطة هاتفه.

وتلقى الزوج حينها أثناء عمله اتصالًا من زوجته وهي بحالة هستيرية لتبلغه بأن صديقه، الذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اقتحم المنزل واغتصبها بالقوّة وصوّرها بهاتفه.

كما وقام الجاني بهتك عرض الخادمة التي تحمل الجنسية الهندية، قبل أن يغادر منزل صديقه الذي لا يكاد يفارقه ويقضي غالبية يومه معه.

وروت الزوجة لرجال الأمن واقعة الاعتداء عليها وتصويرها، كما روت العاملة ما حصل لها أيضًا على يد الشخص نفسه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك