ديفيد شنكر
ديفيد شنكر
الهدهد

هذا ما يحدث في سلطنة عُمان الآن لإنهاء ملف المصالحة الخليجية ومسؤول أمريكي في مسقط

كتب وطن
0

يبدو أن سلطنة عُمان تشارك بقوة في المفاوضات الخاصة بإنهاء ملف ، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن لشؤون الشرق الأدنى، ، بدأ أمس الثلاثاء، زيارة للعاصمة العمانية مسقط، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والأزمة اليمنية، والتعاون الاقتصادي، وكذلك الأزمة الخليجية.

 

وأضافت الوزارة أن “شنكر” سيزور العاصمة الرياض في الخامس من الشهر الجاري، لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، ووحدة الخليج، والأزمة اليمنية.

 

ويتزامن ما يحدث في سلطنة عمان مع زيارة كوشنر للدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد، والتي تليها زيارة للسعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، وسط أنباء عن انفراجة كبيرة بالأزمة خلال ساعات.

 

ودائما ما تؤكد سلطنة عمان، دعمها للسلام في جميع أنحاء العالم، فضلا عن مساهمتها في وقف استخدام القوة في بعض الخلافات الدولية.

 

وفي هذا السياق قال المستشار أحمد بن داود الزدجالي نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة حول ثقافة السلام، إن ثقافة السلام “تتبوّأ مكانة خاصة لديها” وهو ما أكد عليه السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، في فبراير الماضي بقوله إن رسالة عمان للسلام ستظل تجوب العالم حاملة إرثًا عظيمًا وغايات سامية، تبني ولا تهدم، وتقرب ولا تباعد”.

 

اعتبر الزدجالي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن السلام “هو من أسمى النعم إذ به تستقر الأمم وتزداد وتيرة التعاون بين الدول”، موضحاً أن السلطنة آمنت وتؤمن دوماً بأهمية السلام وتجعله مكوّناً أساسياً من سياستها الخارجية وهدفاً نبياً تسعى إلى تحقيقه في علاقاتها مع سائر الدول.

 

وأضاف: “ستظل السلطنة من الداعمين للسلام وثقافة السلام بكل ما يحمله ذلك من قيم ومبادئ نبيلة تشجع على نبذ العنف. وعدم اللجوء لاستخدام القوة، والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية”.

 

وأكد نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن السلام “لا يتأتى بالأقوال وإنما يتحقق بالأفعال والتصرف وفق القيم والمبادئ والأعراف الدولية بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

 

واستغلت سلطنة عمان موقفها الاستراتيجي وحيادها السياسي ودبلوماسيتها الخفية، في حل الخلافات الدولية وإنهاء الاقتتال الدائر في اليمن منذ نحو 6 أعوام، وتجنيب المنطقة صراعات دامية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران.

 

الجدير ذكره، أن سلطنة عمان من أهم الوسطاء الدوليين في أكثر من قضية خلافية، وشهدت البلاد مفاوضات متعددة بين جهات دولية. وذلك في إطار قرارات السلطان الراحل قابوس بن سعيد بشأن الوساطة وعدم التدخل مع طرف دون الآخر.

 

هذا ونقل موقع “الجزيرة نت” عن مصادر خليجية قولها إن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأزمة الخليجية.

 

كما أشارت ذات المصادر إلى حراك نشط ومباحثات تجري في هذه الأثناء، قد تفضي إلى نتائج مهمة.

 

وكان مستشار الرئيس الأميركي قد وصل إلى المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات.

 

وذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية لوكالات الأنباء؛ أن جولته ستتضمن لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير آل ثاني.

 

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيدور حول حل الخلاف بشأن تحليق الطائرات القطرية في أجواء السعودية والإمارات.

 

وذكرت الصحيفة أن خففت سرا مطالبها الـ13، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

صورة أمير قطر وكوشنر في الدوحة وأنباء المصالحة الخليجية قلبت رأس مستشار محمد بن زايد!

تقارير

انفراجة كبيرة في الأزمة الخليجية خلال ساعات وهذه التفاصيل نقلا عن مصادر خليجية

الهدهد

أمر يبشر بالخير وهذا ما حدث في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ أشهر

الهدهد

هل يطوي عام 2020 صفحة الأزمة الخليجية؟.. هذا ما دار بين أمير قطر وكوشنر في الديوان…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.