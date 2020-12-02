من هو صفوان ثابت كبير رجال الأعمال في مصر الذي اعتقله السيسي اليوم وغدر به؟

في خبر صادم ومفاجئ لكل المصريين كشفت وكالة “رويترز” أن السلطات المصرية تحفظت على رجل الأعمال الشهير صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة “جهينة” المصرية، على ذمة تحقيقات، بعد أن تم القبض عليه من قبل قوات الأمن.

وذكرت “رويترز” أنه لا وجود لأي معلومات عن مضمون التحقيقات أو أسباب التحقيق والتحفظ، كما أوضحت أن ذلك لا يؤثر في الشركة أو التشغيل اليومي بها، وقد تم دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارىء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وصفوان ثابت يعد أحد أبرز رجال الأعمال في مصر وهو مهندس مصري وكان رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي اعتقال صفوان ثابت بأمر مباشر من السيسي، بزعم وجود ارتباط له بجماعة الإخوان التي يصنفها النظام إرهابية.

ويشار إلى أنه في فبراير 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت على 7.2% من أسهم “جهينة” للصناعات الغذائية، التي يمتلكها رجل الأعمال صفوان ثابت بطريقة غير مباشرة.

وفي أغسطس الماضي، تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت؛ بسبب علاقات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في “جهينة”، والتي لا تتخطى 0.34%.

وخفضت “برايم” في أكتوبر الماضي، القيمة العادلة لسهم “جهينة” إلى 5 جنيهات. وكانت جهينة أعلنت تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016، لتسجل نحو 58.2 مليون جنيه فقط.

هذا وأغلق سهم شركة جهينة، أمس الثلاثاء، عند سعر 6.90 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن شركة جهينة تأسست عام 1983، وتنتج الحليب، والزبادي، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية.

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