سلمى الشيمي مودل سقارة
سلمى الشيمي مودل سقارة
Imageحياتنا

“لن تعرفوها” .. صورة صادمة للعارضة سلمى الشيمي في السجن بعد القبض عليها وهذا مصيرها!

كتب وطن
0

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة للعارضة المصرية “بطلة” واقعة جلسة التصوير المثيرة في منطقة .

وتُظهر الصورة سلمى الشيمي خلال توقيفها لدى النيابة العامة بعد القبض عليها، وقد بدت بدون مكياج وفي حالة صادمة ومختلفة تماماً لما ظهرت عليه في جلسة التصوير التي قادتها للسجن .

وقررت النيابة العامة اليوم الأربعاء إخلاء سبيل  الشيمي الشهيرة بـ”موديل ”، وحسام محمد مصور جلسة التصوير المثيرة للجدل بكفالة مالية 1000 آلف جنيه؛ على ذمة التحقيقات.

وقالت “سلمى” إنها لا تعرف قواعد التصوير فى المناطق الأثرية، والتزمت بتعليمات العاملين، ولم تخالفهم أو تحتال عليهم، وإنها حصلت على الصور من “حسام”، وبعد نشرها فوجئت بكم الجدل الذي أثير حولها.

وقال المصور فى التحقيقات، إنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير، وأكد أن التصوير تم بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية، وأن بعضًا منهم كان يشاهد جلسة التصوير.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلوا المنطقة الأثرية بسقارة يوم الأربعاء الماضي، بعد قطع 3 تذاكر، وكانت الفتاة ترتدي عباءة سوداء تحتها ملابس “فرعونية” للملكة “كليوباترا”.

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة خلعت العباءة في منطقة التصوير، وبدأ المصور في التقاط الصور، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من الـ 15 دقيقة.

 

اقرأ أيضا: ملهى ليلي وعباءة لإخفاء صدرها المنفوخ.. تطور جديد في فضيحة سلمى الشيمي وهذا ما كشفته التحقيقات!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

المودل سلمى الشيمي “راحت فيها” بسبب استعراض صدرها المنفوخ ومؤخرتها بطريقة…

الوضع مخيف جداً.. “شاهد” عاصفة التنين تُغرق مصر الأهرامات عادت…

مسؤول إماراتي يُصر على جعل عيال زايد “مسخرة” العالم ويؤكد أن أهرامات مصر…

“شاهد” مصور دنماركي يفجر جدلاً واسعاً.. صور فيديو اباحي أعلى الأهرامات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.