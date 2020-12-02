“لن تعرفوها” .. صورة صادمة للعارضة سلمى الشيمي في السجن بعد القبض عليها وهذا مصيرها!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة صادمة للعارضة المصرية سلمى الشيمى “بطلة” واقعة جلسة التصوير المثيرة في منطقة الأهرامات.

وتُظهر الصورة سلمى الشيمي خلال توقيفها لدى النيابة العامة بعد القبض عليها، وقد بدت بدون مكياج وفي حالة صادمة ومختلفة تماماً لما ظهرت عليه في جلسة التصوير التي قادتها للسجن .

المفروض يوجه ليها تهمة الغش التجارى.#سلمى_الشيمى pic.twitter.com/w7XPN9iRXQ — نغم أبو الخير (@xT52pifl00UdfFt) December 1, 2020

وقررت النيابة العامة اليوم الأربعاء إخلاء سبيل الشيمي الشهيرة بـ”موديل سقارة”، وحسام محمد مصور جلسة التصوير المثيرة للجدل بكفالة مالية 1000 آلف جنيه؛ على ذمة التحقيقات.

وقالت “سلمى” إنها لا تعرف قواعد التصوير فى المناطق الأثرية، والتزمت بتعليمات العاملين، ولم تخالفهم أو تحتال عليهم، وإنها حصلت على الصور من “حسام”، وبعد نشرها فوجئت بكم الجدل الذي أثير حولها.

وقال المصور فى التحقيقات، إنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير، وأكد أن التصوير تم بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية، وأن بعضًا منهم كان يشاهد جلسة التصوير.

جلسة تصوير للناشطة سلمى الشيمي في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، ووزارة الآثار تحيل الواقعة للنيابة.: "تشويه وإهانة لحضارتنا وتاريخنا الفرعوني العظيم". انا لا شايفة تشويه ولا اهانة صوز عادية ويمكن لو توت عنخ امون عايش كان اخذ معها سيلفي وين الإهانة pic.twitter.com/UALAQoZAeC — Rihab Daher (@rihabd) November 30, 2020

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلوا المنطقة الأثرية بسقارة يوم الأربعاء الماضي، بعد قطع 3 تذاكر، وكانت الفتاة ترتدي عباءة سوداء تحتها ملابس “فرعونية” للملكة “كليوباترا”.

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة خلعت العباءة في منطقة التصوير، وبدأ المصور في التقاط الصور، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من الـ 15 دقيقة.

اقرأ أيضا: ملهى ليلي وعباءة لإخفاء صدرها المنفوخ.. تطور جديد في فضيحة سلمى الشيمي وهذا ما كشفته التحقيقات!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك