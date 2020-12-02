محمد بن زايد ، رجال الأعمال السعوديين
محمد بن زايد
الهدهد

صورة أمير قطر وكوشنر في الدوحة وأنباء المصالحة الخليجية قلبت رأس مستشار محمد بن زايد!

كتب وطن
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أزعجت التقارير التي تحدثت عن أن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأكاديمي الإماراتي .

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر خليجيّة قولها إن حراكا نشطا ومباحثات تجري في هذه الأثناء، قد تفضي إلى نتائج مهمة.

وقال “عبدالله” -مستشار -، في تغريدة أرفقها بصورةٍ من لقاء وكوشنر: “لا تصدقوا انه جاء من اجل بل لتسريع مسارات التطبيع”.

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي قد وصل إلى المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات.

وذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية لوكالات الأنباء؛ أن جولته ستتضمن لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير آل ثاني، بينما لم يرد أنّه سيلتقي بولي عهد أبوظبي .

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيدور حول حل الخلاف بشأن تحليق الطائرات القطرية في أجواء والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن خففت سرا مطالبها الـ13، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة.

 

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