صورة أمير قطر وكوشنر في الدوحة وأنباء المصالحة الخليجية قلبت رأس مستشار محمد بن زايد!

أزعجت التقارير التي تحدثت عن أن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأزمة الخليجية الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله .

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر خليجيّة قولها إن حراكا نشطا ومباحثات تجري في هذه الأثناء، قد تفضي إلى نتائج مهمة.

وقال “عبدالله” -مستشار ولي عهد أبوظبي-، في تغريدة أرفقها بصورةٍ من لقاء أمير قطر وكوشنر: “لا تصدقوا انه جاء من اجل المصالحة الخليجية بل لتسريع مسارات التطبيع”.

لا تصدقوا انه جاء من اجل المصالحة الخليجية بل لتسريع مسارات التطبيع. pic.twitter.com/ebn9iFDedN — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 2, 2020

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي قد وصل إلى المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات.

وذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية لوكالات الأنباء؛ أن جولته ستتضمن لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بينما لم يرد أنّه سيلتقي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد .

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيدور حول حل الخلاف بشأن تحليق الطائرات القطرية في أجواء السعودية والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن دول الحصار خففت سرا مطالبها الـ13، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة.