شمس الكويتية
شمس الكويتية
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“شمس اخرسي” .. غضب واسع في السعودية من الفنانة شمس الكويتية بسبب هذا الفيديو

كتب وطن
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تعرضت الفنانة إلى هجوم شرس من المغردين السعوديين الذين أثارت الفنانة غضبهم بسبب دعمها للفتيات السعوديات بمسابقة ستُقيمها وتشرف عليها بنفسها.

كانت البداية حينما ظهرت شمس الكويتية بفيديو رصدته “وطن”، قالت فيه إنها تريد أن تقيم مسابقة للشيفات السعوديات، وأنها اقترحت تلك المسابقة للفتيات كي تدعمهن وتظهرهن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

وأشارت شمس الكويتية إلى أنها أرادت من تلك المسابقة أن تُظهر لجمهورها خاصة، وللعالم بشكل عام أن الفتاة ليست كما يعتقد البعض وأن الفتاة السعودية تستطيع أن تعمل شيف وضابط وطيار وكل شيء، مضيفة: “البنت السعودية ليست اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء

ودشن السعوديون الغاضبون هاشتاج ، والذي تصدر التريند عبر “تويتر”، استنكر خلاله المغردون فرض شمس الكويتية عليهم بهذه الطريقة، وحديثها عن فتيات المملكة، ورأوا أنها فاشلة دائماً في كل شيء والأولى أن تدعم نفسها، وتترك “السعوديات” في حالهن بحسب تعبيرهم.

ومنذ أن أعلنت شمس الكويتية عن قرار إقامتها في السعودية، وطلبها من جمهورها ترشيح أفضل مدينة سعودية للعيش فيها، انقسم الشعب السعودي مابین مرحب بھا ومعارض لإقامتها بينهم.

وقارنت المشهورة السعودية مشاعل الجلعود احتفاء السعوديين بشمس الكويتية، وترحيبهم بها، مع ما تعرضت له من إهانة وبصق في وجهها بأحد المقاهي، متسائلة عن سبب تعاملهم معها بهذا الشكل.

ودخلت صديقتها هيفاء الطويلعي على الخط وسخرت من أبناء بلدها ونشرت فيديو قالت فيه: “ميا خليفة اتصلت وتقول إنها تريد أن تقوم بجولة في السعودية، لا تقلقي سيتقبلونك، فقط ارتدي عباءة، سيتقبلونك ويكتبون بك القصائد والأشعار، وسيضعونك في صدر مجلس”.

وتابعت سخريتها قائلة: “فقط ارتدي عباءة، من غير عباءة حتى لو كنتي حافظة للقرآن، وحتى لو كنتي تصومين الاثنين والخميس، ولو حتى لو كنتي تتصدقين ليل نهار، بدون عباءة لا ينفع”.

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