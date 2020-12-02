“شمس اخرسي” .. غضب واسع في السعودية من الفنانة شمس الكويتية بسبب هذا الفيديو

تعرضت الفنانة شمس الكويتية إلى هجوم شرس من المغردين السعوديين الذين أثارت الفنانة غضبهم بسبب دعمها للفتيات السعوديات بمسابقة ستُقيمها وتشرف عليها بنفسها.

كانت البداية حينما ظهرت شمس الكويتية بفيديو رصدته “وطن”، قالت فيه إنها تريد أن تقيم مسابقة للشيفات السعوديات، وأنها اقترحت تلك المسابقة للفتيات كي تدعمهن وتظهرهن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

وأشارت شمس الكويتية إلى أنها أرادت من تلك المسابقة أن تُظهر لجمهورها خاصة، وللعالم بشكل عام أن الفتاة السعودية ليست كما يعتقد البعض وأن الفتاة السعودية تستطيع أن تعمل شيف وضابط وطيار وكل شيء، مضيفة: “البنت السعودية ليست اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء

#شمس_اخرسي شمس الكويتية تتعرض للهجوم بعد فيديو ظهرت فيه أثناء رحلتها الحالية في المملكة، حيث اقترحت إقامة مسابقة للشيفات السعوديات كي تدعمهن وتظهرهن، معقبًة: "البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء". pic.twitter.com/A97wnGNWdh — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 2, 2020

ودشن السعوديون الغاضبون هاشتاج #شمس_اخرسي، والذي تصدر التريند عبر “تويتر”، استنكر خلاله المغردون فرض شمس الكويتية عليهم بهذه الطريقة، وحديثها عن فتيات المملكة، ورأوا أنها فاشلة دائماً في كل شيء والأولى أن تدعم نفسها، وتترك “السعوديات” في حالهن بحسب تعبيرهم.

#شمس_اخرسي

هذه الفنانة مرة تنسب نفسها الى قبيلة شمر ، مرة أُخرى الى مطير ، وفي الحقيقة انها من عائلة البهبهاني التي هي عائلة كويتية معروفة من اصول ايرانية . pic.twitter.com/HTH66SLhdu — bader saleh (@bss0w) December 2, 2020

#شمس_اخرسي

البنات السعوديات ما يحتاجون وحده مثلك تدعمهم

يتسلقون على ظهورنا بعدين يقولون بندعمكم

احنا اللي داعمينك يا حشره انتي بدون بنات وجمهور السعودية حشره pic.twitter.com/2g22gn8o6e — حسناء🇸🇦 (@alhasounaA) December 2, 2020

#شمس_اخرسي بغض النظر عن كلامها هي وش جابها للسعوديه ؟؟ مين اللي حاشرها بينا كذا ؟؟ وش غرضها من دعمها للسعوديات ؟؟ وليش فارضه نفسها علينا بقوه ؟؟؟

وين تبغى توصل !!! pic.twitter.com/oQvQmvvKUD — 🎶💛 (@lll202020) December 2, 2020

#شمس_اخرسي

كفاك ترمي باحضان الرجال نطلع باقي الفيديوات !

مُعيب ان يتصدر المشهد من يسيء للفن ولعائلته ويبدا بالتنظير على المجتمع وكأنه ملاك منزل ..

كااااافي يابت

ولها مقطع تقول اتشرف ادعم السعوديات !!

ههههههههههه ياخبله السعوديات مستغنين عنك وعن دعمك 🤜🏻 pic.twitter.com/EzcwB55OeZ — ✨ملائكيــهـ✨ (@MLaykeh) December 2, 2020

#شمس_اخرسي

ماعاده يخمج الماء الا اخس البهم

ومن جات قامت اتحاكى عن السعوديات

مدري منزالي عطاها المايك عشان اتحاكى

عنا جعلها اللسنة تحل تحت قمع اللسانها 😬 — ميثاء 💕 (@QQimVq) December 2, 2020

ومنذ أن أعلنت شمس الكويتية عن قرار إقامتها في السعودية، وطلبها من جمهورها ترشيح أفضل مدينة سعودية للعيش فيها، انقسم الشعب السعودي مابین مرحب بھا ومعارض لإقامتها بينهم.

وقارنت المشهورة السعودية مشاعل الجلعود احتفاء السعوديين بشمس الكويتية، وترحيبهم بها، مع ما تعرضت له من إهانة وبصق في وجهها بأحد المقاهي، متسائلة عن سبب تعاملهم معها بهذا الشكل.

ودخلت صديقتها هيفاء الطويلعي على الخط وسخرت من أبناء بلدها ونشرت فيديو قالت فيه: “ميا خليفة اتصلت وتقول إنها تريد أن تقوم بجولة في السعودية، لا تقلقي سيتقبلونك، فقط ارتدي عباءة، سيتقبلونك ويكتبون بك القصائد والأشعار، وسيضعونك في صدر مجلس”.

وتابعت سخريتها قائلة: “فقط ارتدي عباءة، من غير عباءة حتى لو كنتي حافظة للقرآن، وحتى لو كنتي تصومين الاثنين والخميس، ولو حتى لو كنتي تتصدقين ليل نهار، بدون عباءة لا ينفع”.