ريم الطايف
ريم الطايف
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مذيعة تونسية استغلت غياب رانيا يوسف وتعرت بدلاً عنها.. “شاهد” صاحبة أجرأ إطلالة فاضحة في مهرجان القاهرة السينمائي!

كتب وطن
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أثارت المذيعة والبلوجر التونسية ، والمعروفة باسم “”، جدلاً واسعاً بجرأتها على السجادة الحمراء لافتتاح الدورة الـ42 من الدولي.

 

وظهرت ريموشكا كما رصدت “وطن” بالصور، بفستان أبيض جريء، مفتوح من الصدر والبطن بطريقة فاضحة، وكاب طويل من الريش من تصميم اللبناني أدين، وحقيبة يد من شانيل على شكل قفص عصافير.

 

وأطلق عليها الناشطون لقب صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان القاهرة السينمائي، ورأوا أن ريموشكا تُحاول تعويض غياب الفنانة المصرية ، والتي لم تتمكن من حضور حفل الافتتاح لأسباب خاصة.

 

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هذا وقد انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 أمس الأربعاء،  وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان إلى 10 ديسمبر المقبل.

 

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”.

 

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

 

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