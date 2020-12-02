انفتاح ابن سلمان يطال نساء الأسرة الحاكمة .. جلسة تصوير لأميرة من “آل سعود” تثير جدلاً

في إطار التغيرات التي شهدتها وما تزال السعودية منذ وصول محمد بن سلمان للحكم الفعلي للبلاد، يبدو واضحاً أن الأمر لم يقف عند عامة الشعب بل وصل إلى نساء “آل سعود” .

ففي ظهور نادر، نُشرت صور للأميرة نورة بنت فيصل آل سعود -عضو هيئة الازياء في وزارة الثقافة-، من جلسة تصوير لإحدى المجلات ما اثار جدلاً على مواقع التواصل.

تلك الصور نشرت لصالح مجلة “هاربرز بازار العربية” حيث ستطلق اصدارا خاص بالسعودية في مارس ٢٠٢١ .وفق ما نشرت حسابات فنيّة