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انفتاح ابن سلمان يطال نساء الأسرة الحاكمة .. جلسة تصوير لأميرة من “آل سعود” تثير جدلاً

كتب وطن
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في إطار التغيرات التي شهدتها وما تزال السعودية منذ وصول محمد بن سلمان للحكم الفعلي للبلاد، يبدو واضحاً أن الأمر لم يقف عند عامة الشعب بل وصل إلى نساء “آل سعود” .

ففي ظهور نادر، نُشرت صور للأميرة -عضو هيئة الازياء في وزارة الثقافة-، من لإحدى المجلات ما اثار جدلاً على مواقع التواصل.

تلك الصور نشرت لصالح مجلة “” حيث ستطلق اصدارا خاص بالسعودية في مارس ٢٠٢١ .وفق ما نشرت حسابات فنيّة

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