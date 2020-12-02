ميرنا شلفون
ميرنا شلفون
Imageحياتنا

بعد تفاخرها بدور “العاهرة” التي جسدته.. السورية ميرنا شلفون “زودتها” وجلست بطريقة فاضحة أمام المتابعين

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أثارت الفنانة السورية غضباً واسعاً بين مُتابعيها بسبب تجاوزها الخطوط الحمراء في إطلالاتها الأخيرة.

 

ونشرت ميرنا شلفون مجموعة صور عبر “”، رصدتها “وطن” من آخر جلسة خضعت لها ظهرت فيها بفستان بيج قصير جداً مع أكمام طويلة لليدين، إضافة إلى حزام توسط خصرها، وجلست بطريقة فاضحة كشفت أردافها بشكل واضح.

 

وعلقت ميرنا شلفون على صورتها قائلة: “قلبها طفل وعقلها رجل وجسدها أنثى، تلك هي أصعب النساء”.

 

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وعبر المُتابعون عن غضبهم من إطلالتها الجريئة، مُتسائلين عن سبب تعريها بالتدريج يوماً بعد يوم، وربطوا ذلك بتصريحها الأخير الذي أثار ضجة كبيرة حين كشفت أن شخصية “”، هي أكثر الشخصيات التي سعدت بتجسيدها.

 

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ونشرت شلفون حينها مقطع فيديو من مسلسلها “” عبر “انستجرام”، واختيارها لشخصيتها سعاد بأحب الشخصيات على قلبها، والتي كانت تلعب دور “عاهرة”.

 

وعلقت ميرنا شلفون على الفيديو الذي اقتطع من المسلسل السابق بقولها: “أحب مسلسل عملتلو بحياتي المهنية على قلبي مسلسل سكر وسط شخصية سعاد، عفكرة في ناس كتير عبالي أعمل فيهن متل ماعملت سعاد بجميل بالضبط وزيادة  بس ماعاد ألي خلق بحبكن يا أغلى ناس”.

 

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واستنكر حينها الجمهور اعتزاز الممثلة السورية في العمل الذي أنتج في 2013 ولعبت فيه دور زوجة خالد القيش في عشوائيات دمشق، وإقامتها لعلاقة غير شرعية مع أحد أصدقاء زوجها مما أسفر عن فضيحة عارمة في الحي الذي تقطنه رفقة زوجها.

 

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