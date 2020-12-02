ترامب “خدع” السودانيين.. عبد الفتاح البرهان هدد بومبيو بتجميد التطبيع مع إسرائيل اذ لم تلتزم أمريكا بوعودها

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أنه في حال لم يوافق الكونجرس الأمريكي في نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، فإن السودان سيُجمد التطبيع مع إسرائيل.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وعد بومبيو البرهان بأن الكونغرس سيوافق في الأسابيع المقبلة على قانون الحصانة، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب تخطط لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من وعد بومبيو للبرهان، يستمر الجدل في الكونغرس حول قانون الحصانة للسودان بسبب معارضة السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من ولاية نيو جيرسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اللذان يقولان إنهما لن يوافقا على منع الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 سبتمبر من مقاضاة السودان بشأن تعاونه السابق مع تنظيم “القاعدة”.

وكلا من مينينديز وشومر مهتمان باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان ويريدان مساعدة السودان مالياً لكنهما يقولان إنهما لن يفعلا ذلك على حساب عائلات ضحايا الإرهاب.

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائيا في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلا حول حوادث إرهاب‎.

الجدير ذكره، ان الخرطوم أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل وذلك بضغط من الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حيث لحقت السودان بالإمارات والبحرين اللتان وقعتا اتفاق تطبيع مع تل أبيب في سبتمبر/أيلول الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك