عبد الفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
الهدهد

ترامب “خدع” السودانيين.. عبد الفتاح البرهان هدد بومبيو بتجميد التطبيع مع إسرائيل اذ لم تلتزم أمريكا بوعودها

كتب Author 2
0

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح ، وزير الخارجية الأمريكي ، من أنه في حال لم يوافق الأمريكي في نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري على القانون الذي يمنح حصانة من الدعاوى القضائية التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، فإن السودان سيُجمد مع .

 

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وعد بومبيو البرهان بأن الكونغرس سيوافق في الأسابيع المقبلة على قانون الحصانة، مشيرةً إلى أن إدارة ترامب تخطط لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض.

 

وعلى الرغم من وعد بومبيو للبرهان، يستمر الجدل في الكونغرس حول قانون الحصانة للسودان بسبب معارضة السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من ولاية نيو جيرسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اللذان يقولان إنهما لن يوافقا على منع الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 سبتمبر من مقاضاة السودان بشأن تعاونه السابق مع تنظيم “القاعدة”.

 

وكلا من مينينديز وشومر مهتمان باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان ويريدان مساعدة السودان مالياً لكنهما يقولان إنهما لن يفعلا ذلك على حساب عائلات ضحايا الإرهاب.

 

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائيا في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلا حول حوادث إرهاب‎.

 

الجدير ذكره، ان الخرطوم أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل وذلك بضغط من وولي عهد أبوظبي ، حيث لحقت السودان بالإمارات والبحرين اللتان وقعتا اتفاق تطبيع مع في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الإدارة الأمريكية باعت إسرائيل قبل رحيل ترامب وهذا ما كشفته عن عملية اغتيال محسن فخري…

الهدهد

القناة الإسرائيلية الأولى: السيسي حصل على ميراث سيئ من عهد مبارك وهذا أكثر ما يزعج…

الهدهد

الشيطان ابن زايد في ورطة.. دعاوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي و9 شخصيات أخرى

الهدهد

“الشيطان” ابن زايد لم يكتف بالتطبيع وتسبب في إساءة بالغة وتطاول على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.