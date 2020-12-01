سلطنة عمان
سلطنة عمان
الهدهد

هذا ما حدث لشركة أجنبية هربت من سلطنة عمان بحيلة ماكرة وتركت العمال العمانيين في موقف صعب!

كتب وطن
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كشف محامٍ عماني عن على عمالها العُمانيين وغادرت السلطنة بحيلة ماكرة.

وقال المحامي عبدالعزيز الحارثي في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن شركة أجنبية غادرت السلطنة بين ليلة وضحاها بحيلة، وتركت جميع العمال العمانيين بها في موقف صعب.

وأوضح “الحارثي” أنّ الشركة الأجنبية ظنت بأنها ستهرب من التزاماتها.

لكنّ المحامي “الحارثي” قال: “بتوفيق الله تحصلنا على أحكام الفصل التعسفي لصالح العمال وتتبعنا معاملات الشركة وقمنا بالتنفيذ على مستحقاتها لدى الشركات العمانية وتحصلنا على كافة حقوق موكلينا”.

وتحفّظ المحامي العماني على ذكر اسم الشركة.فيما أشاد مغرّدون عُمانيون بالجهود القانونية التي بُذلت لإرجاع حقوق ومستحقات العاملينفي الشركة  .

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