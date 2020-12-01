نساء سلطنة عُمان “محظوظات” وهذا ما كشفته إحصائية رسمية عنهن

يبدو أن نساء سلطنة عُمان محظوظات في ظل هذه الأزمة التي تضرب البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث كشفت دراسة حديثة أن النساء في سلطنة عمان هم الأقل عرضة للإصابة بوباء كورونا مقارنة بالرجال.

وبحسب الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة العمانية، فإن 74% من مرضى كورونا كانوا من الذكور في الفئة العمرية بين 15 و60 سنة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (العمانية).

وأوضحت الوزارة أن الدراسة أجريت من خلال البيانات التي تم الحصول عليها لمرضى كورونا وشملت 68967 مصابا، وهي الحالات التي تم تشخيصها خلال الفترة من 24 إلى فبراير/شباط 19 يوليو/تموز 2020.

وتم تسجيل نصف حالات الإصابات في السلطنة في محافظة مسقط والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، ما انعكس أيضا على عدد الوفيات والخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بالمحافظة.

هذا وصُنفت 81% من الإصابات ضمن الفئة الخفيفة إلى المتوسطة من حيث شدة المرض، بينما صنفت 14% من الحالات بأنها شديدة و5% بالحرجة.

كما أوضحت الدراسة أن معدل الوفيات بلغ 8.2 لكل 100،000 نسمة من سكان السلطنة البالغ عددهم 4.49 مليون نسمة.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 123 ألفا و908 من بينهم 1430 حالة وفاة و114 ألفا و441 حالة شفاء.

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