نجم سعودي يمسح الأرض بكرامة مشاعل الجلعود وشمس الكويتية و”كلكم نفس الشخلعة”!

دخل نجم السوشيال ميديا السعودي ممدوح الشمري على خط الأزمة التي أحدثتها الفنانة الكويتية شمس بسبب جولتها في السعودية، ومقارنة الاحتفاء بها بالمعاملة السيئة التي تعرضت لها المشهور السعودية مشاعل الجلعود.

وقال ممدوح الشمري بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “هناك واحدة من اللواتي تم طردهن من مدينة حائل، هاجمت أهل حائل وقالت لماذا احتفيتوا بالفنانة الخليجية، هل لأنها ترتدي عباءة؟ لماذا لم تحتفوا بنا مثلها؟ هذا معنى كلامها”.

وتابع الشمري حديثه دون أن يذكر الأسماء بشكل صريح: “أولاً أنتي والفنانة وصديقتك نفس المستوى في الشخلعة والبربسة والأفكار، ثانياً أنتي تقومين بتضليل المُتابعين بكلامك، أنتي وصديقتك تم طردك من أماكن عامة، مقاهي وحدائق ومجمعات تجارية”

واستطرد قاصداً شمس الكويتية: ” أما الفنانة قلطوها في أماكن خاصة، وضعوها في صدر مجلس، ثم أخذوها لتغطي نفسها في مزرعة، صاحب المجلس يعلم أن الفنانة لها مقاطع رقص وشخلعة، وهو حر، فلا أحد له سلطة على أصحاب الأماكن الخاصة، وصاحب المزرعة أتى بها لتغطي وكأنه لا يوجد مشهورات سعوديات محترمات يستطيعون أن يتغطون ويقومون بنفس الدور وأكثر”.

ثم ألقى الشمري باللوم على مشاعل الجلعود وصديقتها الغواصة هيفاء الطويلعي قائلاً: “الفنانة الخليجية بطبيعتها لا ترتدي عباءة، واحترمت أهل المنطقة وارتدتها، ولم تخرج لأماكن عامة، السلق الذين لدينا يعلمون عادات المنطقة ويعاندون، ماذا نفعل بهن؟”.

View this post on Instagram A post shared by مستر كوكتيل (@msm_102)

وسبق أن سخرت هيفاء الطويلعي من تصرفات أبناء بلدها مع الفنانة شمس الكويتية، والتي تقوم بعمل جولة في المملكة من أجل اختيار المكان الذي ستقيم فيه بشكل دائم، مقارنةً بما تعرضت له صديقتها مشاعل الجلعود.

ونشرت هيفاء الطويلعي فيديو قالت فيه: “ميا خليفة اتصلت وتقول إنها تريد أن تقوم بجولة في السعودية، لا تقلقي سيتقبلونك، فقط ارتدي عباءة، سيتقبلونك ويكتبون بك القصائد والأشعار، وسيضعونك في صدر مجلس”.

وتابعت سخريتها قائلة: “فقط ارتدي عباءة، من غير عباءة حتى لو كنتي حافظة للقرآن، وحتى لو كنتي تصومين الاثنين والخميس، ولو حتى لو كنتي تتصدقين ليل نهار، بدون عباءة لا ينفع”.

هيفاء الطويلعي :

ميا خليفة لو زارت تلك الديار لجلسوها في وسط المجلس .. ! pic.twitter.com/xo0riMI41F — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 29, 2020

وأبدت مشاعل الجلعود، استياءها من عدم حب المواطنين لها، بالتزامن مع حملة ترحيب السعوديين والاستقبال الحافل لشمس، وتساءلت بمقطع فيديو عن السبب وراء عدم حبهم لها، ولماذا لم تلقَ نفس المعاملة؟

وسبق أن كشفت مشاعل الجلعود أن أحد الأشخاص في حائل قام بخلع الكمامة وبصق عليها رغم وجود أزمة “كورونا” أثناء شراء القهوة

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك