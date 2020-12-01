“ارفع بدل القضية مليون ولكن”.. “شاهد” مي العيدان تتراجع عن وقاحتها وتعتذر لأحمد بدير على الهواء مباشرة!

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان مُتابعيها بالاعتذار إلى الفنان المصري أحمد بدير، وذلك بعد تنمرها عليه بوصفه بـ”الأقرع”، ولجوء الأخير إلى القضاء.

وظهرت مي العيدان بفيديو عبر “انستجرام”، رصدته “وطن”، وضحت خلاله أنها لم تكن تقصد أن تجرح أحمد بدير، وأن السبب الرئيسي الذي دفعها للاعتذار هو شعورها بمدى الألم الذي سببته له وخوفها من الله.

وتابعت العيدان: “أمس حين رأيت عدداً من اللقاءات للفنان أحمد بدير، شعرت من صوته أنه متألم، وهو فنان كبير”.

وأضافت مي العديان: “ربما أنا شعرت أن الموضوع مجرد مزحة وهو أخذه على محمل شخصي، أنا لا أريده أن يتنازل عن أي قضية، وأريده أن يكمل في القضايا ويرفع 10 أو 50 قضية”.

واستطردت الإعلامية الكويتية بالقول: “أنا فقط أخاف من الله، ونحن نعيش في زمن الوباء. أخاف أن يحدث لي شيء أو يحدث له شيء، ونذهب من هذه الدنيا وأنا جارحةً له، وهو يكون لم يسامحني. وهذا أهم من كل القضايا”.

وعادت العيدان موجهةً كلامها لأحمد بدير، لتؤكد أنها لم تعتذر خوفاً من القضايا. مضيفة: “ارفع بدل القضية مليون، لكني أعتذر لك لأني سمعت صوتك متألم وأنت كبير، أكيد سأعتذر لك والرجوع للحق فضيلة”.

وبررت العيدان وصفها له بالأقرع قائلة: “أنا أخذت الأمر دعابة خصوصاً أن ابنتك شعرها كثيف. وأنت كنت تظهر بمسرحيات عديدة تضحك بنفسك على صلعتك، لكن ربما في حياتك الشخصية تأخذ الأمر بشكل مختلف، لذا أعتذر من أجل رب العالمين، لا أكثر ولا أقل”.

واختتمت مي العيدان: “أنا أكثر أمر ضايقني أن صوته متألم، كما أنه كبر في عيني حين قال لجمهوره. لا تشتموها لأنها في النهاية امرأة”.

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ورد أحمد بدير في وقت سابق على سخرية مي العيدان من شكله وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”: “حين تجمع بيني وبين ابنتي في جملة مفيدة فهذا تنمر، جاءتني اتصاالات كثيرة من ناس في كل الدول والجميع يهاجمها”.

وتابع: “السخرية والتنمر شي غير مرغوب من قبل الاخرين، وعيب كونها إعلامية وتسيء للآخرين. وهذا شيء غير مسموح به لأي شخص”.

وأضاف: “بمجرد ما عرفت أني سأرفع دعوى عليها بدأت تشتم أكثر. وأنا لدي أصدقاء كتير في الكويت وأعلم كم يحبوني، وزرت بيت الأمة الكويتي”.

ومازحه مقدّم البرنامج قائلاً: “لا تحزن جميعنا صلع والعالم يعلم أن الصلع هما الأذكياء”. ليرد بدير: “أنا حزين أنها تنتسب إلى دولة الكويت الشقيقة، ويكفيني حب الناس من كل الدول العربية التي قامت بالرد عليها. لأن هذه الفتاة حالة شاذة وسط شعب محترم، وخرجت عن الإطار الأخلاقي والإنساني ويجب محاسبتها. وربنا يهديها”.

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