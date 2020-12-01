حصى الجويهل
حصى الجويهل
الهدهد

طبيبة كويتية تنفجر غضباً من تصرف “وافد وقح” مع والدها: “أدوس على رأسك ورأس الكويتيين”!

كتب Author 2
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عبرت ناشطة وطبيبة كويتية عن صدمتها مما تعرضت له مع والدها من إهانة وإساءة من قبل أحد الوافدين في بلادها، دون أن تُحدد جنسيته.

 

وقالت الدكتورة في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، إنه من المعروف عنها أنها ليست عنصرية، ولا تفرق في التعامل بين مواطن ووافد.

 

وبدأت بسرد ما حدث معها قائلة: “لأول مرة أتعرض بحياتي لهذا الموقف، وافد يقول لوالدي أمامنا أدوس على رأسك ورأس الكويتيين”.

 

وأشارت إلى أن هذه الإساءة من الوافد جاءت على خلفية حادث سيارة، مؤكدة أنه هو الذي كان مُخطئاً فيه.

 

وتابعت الجويهل: “حتى المرأة التي كانت برفقته بدأت بالبصق علينا، ونحن كنا نطلب منهم أن ننتظر الشرطة وأننا لن نرد عليهم، فزادوا باستفزازنا بالشتم، لم أتوقع أن أتعامل بحياتي مع أناس كهؤلاء”.

 

 

وختمت الجويهل قائلة: “ياغريب كن أديب”.

 

وجددت الجويهل بما حدث معها غضب الكويتيين من تصرفات بعض الوافدين في البلاد، وألقى المغردون باللوم على التي تساهلت معهم إلى درجة جعلتهم يشعرون أنهم هم الغرباء، والوافدون أهل البلد على حسب تعبيرهم.

 

 

كما روى آخرون مواقف مُشابهة تعرضوا لها مؤكدين أن الوافدين يتعمدون المشاجرة واستفزاز المواطن بسيناريو مُعد مُسبقاً، ليُرفق لاحقاً تقرير بالإصابات والأَضرار النفسية، ويخرج بتعويض من الحادث.

 

 

الجدير بالذكر أن تُعاني من تجاوز نسبة الوافدين من إجمالي الدولة الـ70%. ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه.

 

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