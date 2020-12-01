“شاهد” شيخ أزهري في مصر يروج لمرشح بين “الحشاشين”: “لو اتمسكت بسيجارتين هيطلعك”

تسبب شيخ أزهري بموجة جدل واسعة في مصر عقب تداول مقطعا مصورا له، من سرادق انتخابي بمحافظة المنوفية يحث فيه الشباب على اختيار أحد المرشحين لمجلس النواب بطريقة وصفها النشطاء بالقذرة.

وفي التفاصيل ظهر الشيخ الأزهري مجدي صلاح بدائرة شبين الكوم، في المؤتمر الانتخابي، للواء العناني حمودة، والمهندس أحمد حجازي، في قرية الراهب، وكأنه يخاطب “حشاشين” حيث طالب الحضور بانتخاب اللواء العناني حمودة بصفته مدير أمن سابق، وقال “انتخبه علشان لو اتمسكت بسجارتين هيطلعك”.

وبدأ الشيخ مجدي صلاح حديثه في المؤتمر، مستشهدًا بحديث للنبي، صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو فيه إلى احترام الكبار وتوقيرهم، أراد من خلاله نصرة وتأييد مرشحه، مُعددًا خبراته الكبيرة في العمل العام، وتقلد مناصب كبرى قبل إحالته للمعاش.

وتعليقًا على حديثه؛ قال الشيخ مجدي صلاح في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، إنه لا يقصد بموضوع السيجارتين شرب المخدرات، فهو لا يدخن ولا يعرف شكل المخدرات، ومن الممكن أن يكون قد “خانه التعبير” في حديثه.

أما عن استخدام الدين في الدعوة لانتخابات مرشح بعينه؛ فقال إنه لا يقصد ذلك نهائيًا، مشيرًا إلى أن علاقته بالمرشحين الأربعة في الدائرة جيدة.

وينافس في جولة الإعادة في دائرة شبين الكوم 4 مرشحين، هم “المهندس أحمد حجازي، الحاصل في الجولة الأولى على 21631 صوتًا”، “اللواء العناني حمودة الحاصل على الترتيب الثاني في الجولة الأولى بأصوات بلغت 15519 صوتًا”، “جمال سحلو الحاصل على 13484 صوتًا”، فيما حصل حليفه “هاني خضر على 12540 صوتًا”.

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