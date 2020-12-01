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“شاهد” العثور على جثة مشهورة عارية في الشارع بعد اختفائها لأيام!

كتب وطن
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بعد أيام على اختفائها، عثرت شرطة ولاية تكساس على مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ، على جانب إحدى الطرق في مدينة هيوستن بالولاية، بعد اختفائها الأسبوع الفائت.

ويدور الحديث عن الشهيرة “” 26 عاما، حيث ترجح الشرطة ألا تكون وفاتها طبيعية.

وتتوقع الشرطة انّ الجثة نقلت إلى الموقع الذي وجدت فيه، حيث ظلّت هناك لـ24 ساعة على الأقل.

وكشفت والدة أليكسيس، ستايسي روبينولت، أن ابنتها كانت دخلت في خلاف مع أحد الأشخاص قبل اختفائها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحاولت الوالدة، حسب أقوالها، إلى جانب عدد من أصدقاء أليكسيس الاتصال بها بعد اختفائها المفاجئ، إلا أن كل تلك المكالمات كانت يجري تحويلها إلى البريد الصوتي.

 

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