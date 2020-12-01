طبيبة كويتية تنفجر غضباً من تصرف “وافد وقح” مع والدها: “أدوس على رأسك ورأس الكويتيين”

عبرت ناشطة وطبيبة كويتية عن صدمتها مما تعرضت له مع والدها من إهانة وإساءة من قبل أحد الوافدين في بلادها، دون أن تُحدد جنسيته.

وقالت الدكتورة حصة الجويهل في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، إنه من المعروف عنها أنها ليست عنصرية، ولا تفرق في التعامل بين مواطن ووافد.

وبدأت حصة الجويهل بسرد ما حدث معها قائلة: “لأول مرة أتعرض بحياتي لهذا الموقف، وافد يقول لوالدي أمامنا أدوس على رأسك ورأس الكويتيين”.

وأشارت إلى أن هذه الإساءة من الوافد جاءت على خلفية حادث سيارة، مؤكدة أنه هو الذي كان مُخطئاً فيه.

وتابعت حصة الجويهل: “حتى المرأة التي كانت برفقته بدأت بالبصق علينا، ونحن كنا نطلب منهم أن ننتظر الشرطة وأننا لن نرد عليهم، فزادوا باستفزازنا بالشتم، لم أتوقع أن أتعامل بحياتي مع أناس كهؤلاء”.

الله يسلمك حتى المره اللي معاه قامت تتفل تبينا نتهاوش معاهم ! وكل اللي كنا نقوله لهم ننطر الشرطه اييون ماراح نرد عليكم واهم يزيدون بالحجي !شي مو طبيعي والله بحياتي ماتوقعت اني اتعامل مع ناس جذي! — د.حصه الجويهل (@dr_juwaihelya) December 1, 2020

وختمت الجويهل قائلة: “ياغريب كن أديب”.

اول مره بحياتي اتعرض لهالموقف وكل من يدري انه ماعندي عنصريه

بس انه شخص وافد ايي يقول لابوي جدامنا "ادوس على راسك وراس الكويتين "!!

عشان حادث سياره اهو غلطان فيه!

ياغريب كن اديب!! — د.حصه الجويهل (@dr_juwaihelya) November 30, 2020

وجددت حصة الجويهل بما حدث معها غضب الكويتيين من تصرفات بعض الوافدين في البلاد، وألقى المغردون باللوم على الحكومة التي تساهلت معهم إلى درجة جعلتهم يشعرون أنهم هم الغرباء، والوافدون أهل البلد على حسب تعبيرهم.

. الهيبة راحت

مع الاسف مسؤولين يلاحقون

من ينتقد الأحوال السيئة في

البلد ويتركون من يعبث بها . https://t.co/Jm9ROBnPhx — Aljarki M Ali (@safariq8q8) December 1, 2020

اختي من امن العقوبه ساء الادب وهذيل جاليه ماتعلموا احترام الناس الا الي عنده مصلحتهم ويكون احترام نفاق بس #مرشحة_الثالثه #هبه_يعقوب_محمد #مصلحة_الشعب_فوق_كل_اعتبار #صوتك_امانه_احسن_الاختيار #الكويت_تبي_فزعتكم https://t.co/Y2Ij5Z2Lud — hebah (@hebah34478007) December 1, 2020

فعلا ياغريب كن اديب ..

وافد يقول هالكلام مالازم يقعد يوم واحد بالكويت بعد

استفزاز واضح علشان ياخذ ردة فعل من المواطن ويسجل عليه قضيه

الحكومه تاركه الوافدين يسرحون ويغلطون وناطره الزله عالمواطن بس

وكل القرارات والقوانين توجه للمواطن اولا

-الآن في مثل هذه الحاله مادور الحكومه؟ https://t.co/5ZRMyb92O9 — ahmedsl12 (@ahmedsl12) December 1, 2020

حكومتنا جرأت الوافد علي المواطن…فتح البلد لاعداد هائله من العماله الوافده الغير لازمه سوف تنتج هذه التصرفات واكثر…والقادم أسوأ … https://t.co/HJlx1U9SOY — المحامي عبداللطيف الشرهان (@abdullatif_sh_) November 30, 2020

ولما ينصاد يقول جزمة اصغر كويتي على دماغي لا تتفلسف وانت وقت الصجية تقلب كتكوت وكتكوت مهزأ كمان https://t.co/I4hAMOnIFT — إبن طُليطِلة (@TURGOT40182900) November 30, 2020

احنا الغرباء في بلدنا،

و البركة في حكوماتنا المتعاقبة حكومة السعابيل و المستائين.

لا بارك الله فيهم https://t.co/1HFVHshqG9 — 🇰🇼المُلّا الشرقاوي 🇰🇼 (@TeacherQ8i) November 30, 2020

ودك بهالمواقف ماتكون بدولة قانون عشان تعرف تاخذ حقك عدل مع هالاشكال https://t.co/blmjQbBU68 — م. بسّـام (@b_el3nzii) November 30, 2020

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كما روى آخرون مواقف مُشابهة تعرضوا لها مؤكدين أن الوافدين يتعمدون المشاجرة واستفزاز المواطن بسيناريو مُعد مُسبقاً. ليُرفق لاحقاً تقرير بالإصابات والأَضرار النفسية، ويخرج بتعويض من الحادث.

محشومين دكتوره وخطاكم السوء 🌹، صارلي موقف مشابه قبل ١٠ سنين هم بالشارع وانا اسوق واستدعوا الشخص بالمخفر قام يرجف، اتمنى دكتوره يكون لكم وقفه قانونيه. — Yousef Y. Ashkanani (@EngAshkanani) December 1, 2020

نفس ما صار معاي قبل كم سنة عند مبنى وزارة الداخلية بالمرقاب انا دعمته من ورا عند الاشارة ونزل مزبد ويصارخ علي وقلت ليش تصارخ وقال ما تشوف

وخبركم انا خواف وانربط لساني چان اصكه ذاك الطراق ربع ساعة يدور نظارته

الله يهداه مادري ليش زعل ما قام يكلمني مع اني والله ما رفعت صوتي عليه — د نضال السيدعمر العاصم (@DNedalasem) December 1, 2020

اهما صناع موقف استفزازيه بجدارة يتعمدون الاستفزاز بوجود جمع من الناس حتى يجدوا الشخص المناسب الذي يبادر بردة فعل بدنية عليهم فيبدأ صوت الاستفزاز بالتوقف ويبدأ الخطوه الثانيه التقرير الطبي المخفر المحامي التعويض عن الاصابات والضرر النفسي سيناريو معد مسبقاً — Freeman (@walk2night) December 1, 2020

يدعمك دعمه خفيفة ويستفزك بالكلام على شان تمد إيدك عليه .

الاستفاده تعويض مادي عن الضرر النفسي والضرب

مبلغ مالي لتصليح سيارته او قضية وتقرير طبي واخرتها انت الغلطان

هالقضايا موجوده والمخافر تعرف هالشي ولكن قانوناً معاه تقرير وانت غلطان

وهذي الفئة لا تمثل سوى نفسها — سالم لافي المحيلبي (@ALm7eLbi) December 1, 2020

الله يسلمك حتى المره اللي معاه قامت تتفل تبينا نتهاوش معاهم ! وكل اللي كنا نقوله لهم ننطر الشرطه اييون ماراح نرد عليكم واهم يزيدون بالحجي !شي مو طبيعي والله بحياتي ماتوقعت اني اتعامل مع ناس جذي! — د.حصه الجويهل (@dr_juwaihelya) December 1, 2020

الجدير بالذكر أن الكويت تُعاني من تجاوز نسبة الوافدين من إجمالي الدولة الـ70%. ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه.

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