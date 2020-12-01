ملهى ليلي وعباءة لإخفاء صدرها المنفوخ.. تطور جديد في فضيحة سلمى الشيمي وهذا ما كشفته التحقيقات!

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي، وذلك بعد 8 ساعات فقط من جلسة تصويرها الجريئة التي عُرفت بـ “”فتاة سيشن سقار”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن تمكنت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، تحديد مكان تواجد سلمى الشيمي، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها.

كما ألقت الشرطة القبض على مصور جلسة التصوير، وذلك بعد استهدافه فى منزله بحلوان.

وأوضحت مصادر أمنية أن مأموريات ألقت القبض أيضاً على 4 إداريين ومفتشين اثنين؛ لتقصيرهم في مهام عملهم.

ونقلت صحيفة “مصراوي” عن مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار قوله إن أحد العاملين تعرف عليها في أحد الملاهي الليلية، واتفقا على تصوير جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية، وبالفعل وصلت الموديل برفقتها 3 أشخاص، يتقدمهم المصور الفوتوغرافي الذي التقط الصور لها أمام هرم سقارة المدرج.

وأضافت المصادر، أنهم اتفقوا على أن ترتدي الموديل عباءة سوداء أثناء دخولها من بوابة المنطقة الأثرية حتى لا تلفت الأنظار، ثم تخلعها عندما تصل إلى موقع جلسة التصوير، الذي يبعد عن البوابة الرئيسية للموقع الأثري حوالي 3 كيلومترات.

وبالفعل وصلت سلمى الشيمي إلى موقع التصوير، ودفعت ثمن تذاكر زيارة عادية وليس تذاكر جلسة تصوير، عصر يوم الأربعاء الماضي، والتقطت الموديل عددًا كبيرًا من الصور الفوتوغرافية في مختلف الأماكن أمام هرم سقارة المدرج، وبعض الفيديوهات نشرت أحدها بعد يومين من التصوير.

ورصدت كاميرات المراقبة سلمى الشيمي وهي تنزع عباءتها، وشرع المصور ببدء جلسة التصوير، بالإضافة إلى تسجيل فيديو مدته دقيقتان، ونشرت “الشيمي” الصور والفيديو، على الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظة دخولها لمنطقة هرم سقارة وهي تلبس عباية .. ! pic.twitter.com/Jh7gTYUmJJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 30, 2020

وفور انتهاء الجميع من التصوير بعد 4 ساعات، غادروا المكان بعدما ارتدت الموديل نفس العباءة التي جاءت بها؛ لتنشر صورة واحدة بعد يومين من واقعة التصوير، وعلقت سلمى الشيمي عليها قائلة: “عاجل تم العثور على الملكة ملبنتيتي ترجع أصولها للأسرة الجاحدة”.

وانتشرت صور “جريئة” لـِ سلمى الشيمي وهي ترتدي زياً فرعونياً بجوار هرم زوسر الأمر الذي فجّر جدلاً كبيراً.

جلسة تصوير للناشطة سلمى الشيمي في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، ووزارة الآثار تحيل الواقعة للنيابة. أحد التعليقات: "تشويه وإهانة لحضارتنا وتاريخنا الفرعوني العظيم". pic.twitter.com/GcB8GqvqM7 — Screen Mix (@ScreenMix) November 30, 2020

وقدم المجلس الأعلى للآثار ضد سلمى الشيمي ومصورها مذكرة تضمنت اتهاماً باقتحام مكان أثري دون تصريح والتصوير في أوقات غير رسمية، إضافة إلى استخدام المناطق الأثرية وتصوير فيديوهات وصور “فوتسيشن مبلنيتي” بدون دفع رسوم التصوير وقيمتها 5 آلاف جنيه.

واعتبر مدير منطقة سقارة الأثرية محمد يوسف عويان أنَّ جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية.

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