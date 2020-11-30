نصيحة بجمل من المفكر عبدالله النفيسي إلى “مساكين الخليج”: لا تتصوروا أن إسرائيل دولة عظمى

وجه المفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، نصائح لحكام الخليج بشأن فهم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل الحديث عن اقتراب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، خاصة بعد اغتيال العالم الإيراني محسن علي زاداه.

وقال النفيسي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “إسرائيل هراوة أمريكية في المنطقة، هراوة تضرب بأوامر أمريكية، تعادي من يعادي أمريكا وتسالم من يسالم أمريكا، ومن الخطأ فهم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل على أنّها علاقة (تفاهم) استراتيجي بل إنها علاقة (تبعية استراتيجية)”.

إسرائيل هراوة أمريكيه في المنطقه . هراوة تضرب بأوامر أمريكيه . تعادي من يعادي أمريكا وتسالم من يسالم أمريكا . ومن الخطأ فهم العلاقه بين أمريكا وإسرائيل على أنّها علاقة ( تفاهم ) إستراتيجي بل إنهاعلاقة ( تبعيه إستراتيجيه ) . يتبع — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 1, 2020

وأضاف النفيسي: “لذلك على مساكين الخليج الذين طبّعوا مع إسرائيل ألّا يتصوروا أن الأخيرة دولة (عظمى) مستقلة السيادة عن أمريكا ولا فائدة من التذلل لإسرائيل، الإسرائيليون أنفسهم يعرفون هذه الحقيقة، اقرأ أن شئت لهم: ( Friends in Deed ) ل Yossi Melman وDan Raviv “.

لذلك على مساكين الخليج الذين طبّعوا مع إسرائيل ألّا يتصوروا أن الأخيره دوله ( عظمى) مستقلة السياده عن أمريكا ولا فائده من التذلل لإسرائيل .الإسرائيليون أنفسهم يعرفون هذه الحقيقه . إقرأ أن شئت لهم : ( Friends in Deed ) ل Yossi Melman وDan Raviv . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 1, 2020

وأكمل: “الانطباع الشائع بين الناس أن أمريكا بكل قوتها وجبروتها واقتصادها ووعائها السكّاني الضخم وجغرافيتها الممتدّة ( 9.834 مليون كم ٢) وقوتها العسكرية الأولى في العالم ، كل ذلك تقودها إسرائيل . هذا انطباع خاطئ. إسرائيل مشروع غربي في الأساس”.

الإنطباع الشائع بين الناس أن أمريكا بكل قوتها وجبروتها وإقتصادها ووعائها السكّاني الضخم وجغرافيتها الممتدّة ( 9.834 مليون كم ٢) وقوتها العسكريه الأولى في العالم ، كل ذلك تقودها إسرائيل . هذا إنطباع خاطئ. إسرائيل مشروع غربي في الأساس . يتبع — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 1, 2020

وتابع: “قامت بالتحضير الدبلوماسي للمشروع بريطانيا ( وعد بلفور) ونفّذه الاتحاد السوفييتي أول دوله في العالم تعترف بالكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وزودته بالمهاجرين ثم تلقفت المشروع الولايات المتحدة وما زالت راعيه له لفوائده الاستراتيجية الجمّه”.

قامت بالتحضير الدبلوماسي للمشروع بريطانيا ( وعد بلفور) ونفّذه الإتحاد السوفييتي أول دوله في العالم تعترف بالكيان الصهيوني في الأمم المتحده وزودته بالمهاجرين ثم تلقفت المشروع الولايات المتحده وما زالت راعيه له لفوائده الإستراتيجيه الجمّه . …يتبع — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 1, 2020

واستكمل: “أوروبا منذ البداية تحمّست للمشروع وذلك للتخلّص من اليهود في عقر دارها ( المسألة اليهودية The Jewish Question) ولكن الولايات المتحدة تبنّت المشروع ورعته لأسباب استراتيجية ولا زالت على ذلك . لا ننكر بأن لليهود نفوذا عالميا وأن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أقوى”.

أوروبا منذ البدايه تحمّست للمشروع وذلك للتخلّص من اليهود في عقر دارها ( المسأله اليهوديه The Jewish Question) ولكن الولايات المتحده تبنّت المشروع ورعته لأسباب إستراتيجيه ولا زالت على ذلك . لا ننكر بأن لليهود نفوذاًعالمياً وأن اللوبي الصهيوني في U.S قوي ..يتبع — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 1, 2020

الجدير ذكره، أن تقارير إعلامية دولية سلطت الضوء على مباحثات أمريكية إسرائيلية لضرب إيران قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث من المتوقع أن يغادر البيت الأبيض نهاية الشهر المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك