كورونا في سلطنة عمان
كورونا في سلطنة عمان
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نتابع عن كثب.. سلطنة عُمان ستشتري هذا اللقاح ضد الفيروس اللعين بناء على هذه الاستراتيجية

كتب وطن
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ضمن جهود سلطنة عمان للتنسيق مع الشركات المبتكرة لأمصال ضد كورونا المستجد (كوفيد19)، أعلن سفير سلطنة عُمان لدى روسيا، يوسف عيسى علي الزدجالي، أن بلاده تتابع أخبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد “”.

 

وأشار سفير عمان في تصريحات له إلى إمكانية التعاون مع روسيا حال استخدامه على نطاق واسع.

 

ووفقا للزدجالي فإن سلطنة عٌمان تنسق باستمرار مع منظمة الصحة العالمية بشأن التوريد المحتمل للقاحات فيروس كورونا.

 

وقال سفير سلطنة عمان “أعتقد أنه بمجرد طرح هذه اللقاحات للبيع، فإن بلدنا سيتقدم لشرائها”.

 

وأضاف الزدجالي: “فيما يتعلق باللقاح الروسي، نتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بهذا الأمر ونقدمها إلى السلطات المختصة لدينا فيما يتعلق باللقاح الروسي.”

 

وأشار إلى أنه “إذا تم استخدام هذا اللقاح على نطاق واسع، فسننسق جهودنا مع الهيئات الروسية المعنية. نرحب بالتعاون في هذا الاتجاه”.

 

هذا وأعلنت عن تسجيل (215) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (123699)، وبلغ اجمالي عدد الوفيات (1423) حالة، وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا، اليوم الاثنين.

 

وأكدت الوزارة أن (115216) حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 93.1 %.

 

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 210 والمنومين في العناية المركزة 108 .

 

وأهابت وزارة الصحة العمانية بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

 

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