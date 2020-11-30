مصري “وقح” فعلها مع خطيبته العذراء في منزل عائلتها والمفاجأة الصادمة كانت أمام ضابط التحقيق!

وجه أب مصري لخطيب ابنته تهمة معاشرتها جنسياً بالقوة وفض بكارتها، وذلك أثناء غيابه وزوجته عن المنزل.

وقال الرجل في بلاغه أن خطيب ابنته فض بكارتها بعد 3 أشهر على خطبتهما، وإنه كان يتوجه لمنزل الأسرة كثيرا، واتهمه بالاعتداء على ابنته وإقامة علاقة معها، بالإكراه، داخل المنزل وأثناء غيابه ووالدتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أفادت التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية، أن خطيب الفتاة المتهم، ارتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة التى تصغره بـ 3 سنوات، وتقدم لخطبتها، وبعد عدة أشهر أبلغها برغبته فى فسخ خطبتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمناقشته، أنكر المتهم ما نُسب إليه من إتهامات فى محضر والد خطيبته، وبرر تركه للفتاة بسبب سوء سلوكها، وعدم رغبته فى إتمام زواجه منها.

واعترفت الفتاة بارتباطها عاطفيا بالمتهم لمدة أشهر، وبعدها تمت خطبتهما، في شهر أغسطس الماضي، واتفقت الأسرتان على إقامة حفل الزفاف، في الصيف المقبل.

وقالت الفتاة في التحقيقات إن المتهم بدأ فى التردد عليها فى منزل أسرتها أثناء غياب والديها، وأنها أقامت معه علاقة آثمة برضاها، ودون إكراه منه.

ونفت الفتاة ما أدلى به المتهم حول سوء سلوكها، مؤكدة أن المتهم أبلغها بعدم رغبته فى إتمام الزواج منها، بعدما أقام علاقة معها عدة مرات.

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