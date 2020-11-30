سرقة سيارات
سرقة سيارات
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لصان ماكران يلجأن لحيلة عجيبة لسرقة سيارات الكويتيين وهذا ما فعلته الشرطة

كتب Author 2
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لجأ شخصان في إلى بطريقة ماكرة مُبتكرة، من خلال الاصطدام الخفيف بها، وما أن ينزل السائق للوقوف على حجم التلفيات في المركبة يقوم أحدهما بالصعود إليها والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

 

ويعكف الجنائية في البحث والتحري عنهم بعدما ثبت حتى الآن تورطهم في ثلاث عمليات ارتكبت بالسيناريو ذاته.

 

ووفق ما نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني، بدأت الجريمة تتكشف عندما تكررت ثلاث عمليات سرقة في ثلاث مناطق في محافظتي العاصمة وحولي بسيناريو غريب.

 

وبحسب المصدر، فإن ثلاثة وافدين جميعهم آسيويون ويستقلون مركبات غالية الثمن ويعملون لدى مواطنين كسائقين قاموا ببلاغات متشابهة قالوا فيها إنهم اضطروا للتوقف الاضطراري على جانب الطريق عقب اصطدام مركبة بهم من الخلف.

 

وخلال النقاش حول الحادث المروري يطلب أحدهما منه مشاهدة المركبة، فيقوم الآخر بالصعود إلى مركبة الضحية، وينطلق بها متوارياً عن الأنظار.

 

وفي ظل تكرار الواقعة، تبين لرجال الأمن الترابط بين طريقة ارتكاب ، وبعد التواصل مع الضحايا اتضح أن الشخصين اللذين نفذا الجرائم الثلاث يتشابهان.

 

وعليه تبين لرجال المباحث أن الأحداث مدبرة، وتم تعميم القضايا على رجال المباحث، وجارٍ البحث والتحري عن المتهمين، كما تم تعميم صفات على عموم قطاعات وزارة الداخلية، لاتخاذ وكشف الملابسات.

 

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