“لا تعترف بي وفلوسها حرام” .. ابن خامس لـِ هند القحطاني يصدم السعوديين بما قاله عنها!

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور شاب يُدعى عبدالله، عبر “سناب شات” يدعي أنه الابن الخامس لنجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

وظهر “عبدالله” بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وأنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

وتابع عبدالله قائلاً: “صحيح هند القحطاني والدتي لكنني أرفض كل تصرفاتها ولا أقبل أن أحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحال”.

ودخل عبدالله في نوبة بكاء شديدة وقال إنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مضيفاً: “هي إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

وتصدر هاشتاج #ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس قائمة التريند في “تويتر”، والذي عبر خلاله المغردون عن صدمتهم من ظهور عبدالله، ومنهم من شكك في رواية الشاب وقالوا إنها مجرد طريقة جديدة للبحث عن الشهرة.

بينما قال آخرون إنه يُشبهها ويُشبه ابنها الأكبر مُعاذ وقد يكون صادقاً في كلامه.

#ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس

لا تصدقون كل شي…!!!!!

أنا اقدر اطلع وأقول اني ولدها واتبكبك واكسب شهره من وراكم — 𝓐𝓱𝓶𝓪𝓭. 𝓐𝓵𝓼𝓱𝓲𝓱𝓻𝔂💖💭 (@_lw3e) December 1, 2020

#ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس والله يابعض البشر مالهم حل … يحبون نبش الأمور الخاصة والفضائح كنبش بعض الدواب للقبور ، دعوا الخلق للخالق وانشغلوا بأنفسكم حسبي الله — Abu ibrahim (@sato_ibr) December 1, 2020

https://twitter.com/amr_5l/status/1333658336273850368

احس يشبه معاذ نفس الحواجب وحتى نبرة الصوت معقوله يطلع ولدها #ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس — … (@gg79005580) December 1, 2020

وتجاهلت هند القحطاني فيديو الشاب عبدالله، ولم ترد عليه واستمرت في نشر يومياتها في أمريكا حيث تقيم مع أبناءها الأربعة عبر “سناب شات”.