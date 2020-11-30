جو بايدن
جو بايدن
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ترامب أول الشامتين.. “شاهد” ماذا حصل لـ الرئيس الامريكي الجديد خلال لعبه مع كلبه “ميجور”

كتب Author 2
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كشف مكتب الجديد ، عن إصابته بالتواء في الكاحل خلال اللعب مع كلبه “ميجور”

 

وقال مكتب بايدن في بيان؛ إن الحادث وقع السبت مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

 

وقال الطبيب الخاص لبايدن كيفن أوكونور في بيان منفصل وزعه مكتب بايدن: “تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح”، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

 

وأضاف مكتب بايدن: “بدافع الحذر الشديد، سيتمّ فحصه بعد ظهر الأحد من قبل جرّاح عظام”.

 

من جهته أعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدته “وطن”، يظهر بايدن في أثناء خروجه من العيادة الخاصة بعد تلقيه العلاج، متمنيا له الشفاء العاجل.

 

الجدير ذكره، أنه من المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 كانون الثاني/يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنا في تاريخ .

 

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