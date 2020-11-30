محسن فخري زاده-العالم النووي الإيراني
محسن فخري زاده
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“شاهد” باحث إسرائيلي ينشر صورا مثيرة لحفيدة العالم النووي محسن زاده “شديدة الجمال” ويثير الجدل!

كتب وطن
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نشر الباحث الإسرائيلي المثير للجدل ، صورا مثيرة ادعى أنها تخص حفيدة العالم النووي الإيراني الذي تم اغتياله محسن فخري زاده.

 

وفي تغريدة له بتويتر نشر “مردخاي” صورتين لفتاة زعم أنها حفيدة محسن زاده وتدعى Parmis Fakhrizadeh، الأولى أظهرتها بلباس محتشم في جنازة جدها والأخرى ظهرت فيها شبه عارية بلباس فاضح زاعما أن هذه الصور تعود لحساب حفيدة زاده على انستجرام.

 

 

وعلق الباحث الإسرائيلي على الصور وفق ما رصدت (وطن) بقوله:”هذه صورتان لحفيدة ((الشهيد)) محسن فخري زاده المسماة  Parmis Fakhrizadeh. في اليسار صورتها في كندا كما هي عادةً عندما يكون الطقس ملائمًا وفي اليمين صورتها كما تم تصويرها في جنازة جدها”

 

وكذب العديد من النشطاء مردخاي مشككين بهذه الصور واتهموه بمحاولة لفت الأنظار عن تورط باغتيال العالم النووي.

 

 

 

فيما رأى آخرون أنه حتى لو كانت هذه الصور تخص حفيدة محسن فخري زاده، فهذا شأنها وحرية شخصية، حسب وصفهم.

 

 

 

وبدأت مراسم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ونقله إلى مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بعد اغتياله الجمعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الدفاع، سينقل الجثمان في وقت لاحق إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم جنوبي طهران، على أن تكون محطته الأخيرة غدا في مرقد الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية.

 

ووجهت إيران اتهاماً رسمياً لإسرائيل باغتيال العالم النووي زاده.

 

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء إسماعيل قاآني إن بلاده سترد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

 

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى في سفاراتها في جميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام.

 

ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي تنتهي فترة رئاسته قريبا- أعطى كما يبدو مباركته لاغتيال المعروف بأنه أبو المشروع النووي الإيراني.

 

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