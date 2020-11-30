“شاهد” باحث إسرائيلي ينشر صورا مثيرة لحفيدة العالم النووي محسن زاده “شديدة الجمال” ويثير الجدل!

نشر الباحث الإسرائيلي المثير للجدل مردخاي كيدار، صورا مثيرة ادعى أنها تخص حفيدة العالم النووي الإيراني الذي تم اغتياله محسن فخري زاده.

وفي تغريدة له بتويتر نشر “مردخاي” صورتين لفتاة زعم أنها حفيدة محسن زاده وتدعى Parmis Fakhrizadeh، الأولى أظهرتها بلباس محتشم في جنازة جدها والأخرى ظهرت فيها شبه عارية بلباس فاضح زاعما أن هذه الصور تعود لحساب حفيدة زاده على انستجرام.

هذه صورتان لحفيدة ((الشهيد)) محسن فخري زاده المسماة Parmis Fakhrizadeh. في اليسار صورتها في كندا كما هي عادةً عندما يكون الطقس ملائمًا وفي اليمين صورتها كما تم تصويرها في جنازة جدها. إبحث عن الفرق…. حسابها في الانستغرام https://t.co/o7Y7JkT7rB pic.twitter.com/Q4edSplFfg — Mordechai Kedar مردخاي كيدار מרדכי קידר (@kedar_mordechai) November 30, 2020

وعلق الباحث الإسرائيلي على الصور وفق ما رصدت (وطن) بقوله:”هذه صورتان لحفيدة ((الشهيد)) محسن فخري زاده المسماة Parmis Fakhrizadeh. في اليسار صورتها في كندا كما هي عادةً عندما يكون الطقس ملائمًا وفي اليمين صورتها كما تم تصويرها في جنازة جدها”

وكذب العديد من النشطاء مردخاي مشككين بهذه الصور واتهموه بمحاولة لفت الأنظار عن تورط إسرائيل باغتيال العالم النووي.

كذب و تدليس — قدوري ناصرية (@nRUS10VQfV1GRYP) November 30, 2020

ليس دفاعا عنه لأني أجهل كامل التفاصيل ولكن ابن نوح ليس من اهل الجنة، فلا دخل له بمصير أحفاده ولا أحفاده بمصيره، ولا أرى أنه يحق لك أن تعتدي على من لم تعتدي، وهذا من باب النصيحة والتوضيح — هيثم حجي (@hgh2_88) November 30, 2020

فيما رأى آخرون أنه حتى لو كانت هذه الصور تخص حفيدة محسن فخري زاده، فهذا شأنها وحرية شخصية، حسب وصفهم.

و اين هو المشكل .

فهي على الاقل ليست قاتلة او خائنة او مرتزقة .

تعيش حياتها كما تريد و هده حريتها الشخصية الله فقط من يحاسب عباده أليس كدالك !؟؟؟ — Ezza Fadel (@ezza_fadel) November 30, 2020

حرية شخصية ارى ذلك — ܡܝܟܐܝܠ ميكال (@XTr8zvlT3z19Jw4) November 30, 2020

وبدأت مراسم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ونقله إلى مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بعد اغتياله الجمعة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع، سينقل الجثمان في وقت لاحق إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم جنوبي طهران، على أن تكون محطته الأخيرة غدا في مرقد الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية.

ووجهت إيران اتهاماً رسمياً لإسرائيل باغتيال العالم النووي زاده.

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء إسماعيل قاآني إن بلاده سترد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى في سفاراتها في جميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام.

ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي تنتهي فترة رئاسته قريبا- أعطى كما يبدو مباركته لاغتيال المعروف بأنه أبو المشروع النووي الإيراني.

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