شاب يدعي انه ابن هند القحطاني
شاب يدعي انه ابن هند القحطاني
Videoحياتنا

“لا تعترف بي وفلوسها حرام” .. ابن خامس لـِ هند القحطاني يصدم السعوديين بما قاله عنها!

كتب وطن
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تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور شاب يُدعى عبدالله، عبر “سناب شات” يدعي أنه الابن الخامس لنجمة السوشيال ميديا .

وظهر “عبدالله” بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهو يبكي بحرقة، ويقول إن والدته هند القحطاني لا تعترف به لأسباب أسرية، وأنه قرر الخروج عن صمته لعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين.

وتابع عبدالله قائلاً: “صحيح هند القحطاني والدتي لكنني أرفض كل تصرفاتها ولا أقبل أن أحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحال”.

ودخل عبدالله في نوبة بكاء شديدة وقال إنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مضيفاً: “هي إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

وتصدر هاشتاج قائمة التريند في “تويتر”. والذي عبر خلاله المغردون عن صدمتهم من ظهور عبدالله. ومنهم من شكك في رواية الشاب وقالوا إنها مجرد طريقة جديدة للبحث عن الشهرة.

بينما قال آخرون إنه يُشبهها ويُشبه ابنها الأكبر مُعاذ وقد يكون صادقاً في كلامه.

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https://twitter.com/amr_5l/status/1333658336273850368

وتجاهلت هند القحطاني فيديو الشاب عبدالله، ولم ترد عليه واستمرت في نشر يومياتها في حيث تقيم مع أبناءها الأربعة عبر “سناب شات”.

 

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