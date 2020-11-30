نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصورا احتفت به لسائح إماراتي من أمام المسجد الأقصى ومن قلب القدس المحتلة.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) على الحساب الإسرائيلي الرسمي بتويتر، السائح الإماراتي وهو يصور بهاتفه أمام المسجد الأقصى، ويشيد بالاحتلال والحرية التي يتيحها.

شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: "في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون

في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض" 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/7UNbNzb2dG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2020

ويسمع صوته وهو يقول بالمقطع:”في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون في نفس المكان، في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض”

وتأتي هذه الكلمات التي احتفت بها إسرائيل ضمن محاولات الإمارات الخبيثة التي يشارك بها بعض مواطنيها، لتسويغ التطبيع وتحبيب الخيانة لشعوب العرب متأسين في ذلك بقدوتهم محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات.

واثار مقطع السائح الإماراتي في القدس المحتلة موجة غضب كبيرة بين النشطاء، وشنوا عليه هجوما عنيفا حيث رد عليه رضا السباعي بقوله:”تاني مرة عشان البيه بيفهم على قده التعايش موجود في ديننا لكن شروطه لا تنطبق عليكم قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) فهمت ولا لسة سلام يا حبيبي”

تاني مرة عشان البيه بيفهم على قده

التعايش موجود في ديننا لكن شروطه لا تنطبق عليكم

قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)

فهمت ولا لسة

سلام يا حبيبي — رضا السباعى (@redaelsebaey76) November 30, 2020

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وكتبت ناشطة أخرى:”مش معنى ده إسرائيل لها حق أو شرعية”

مش معنى ده إسرائيل لها حق أو شرعيه — Nona cute (@NoName68027548) November 30, 2020

بينما غرد سام الغباري:”ألم يسمع صرخات أطفال الضفة الغربية وهم يبعدون عن منازلهم قبل أيام لإقامة المستوطنات الواقع العنيف اليوم لن يُلغي حق فلسطين وأهلها في الأرض، أما المقدسات فهي ملك الجميع”

ألم يسمع صرخات أطفال الضفة الغربية وهم يبعدون عن منازلهم قبل أيام لإقامة المستوطنات الواقع العنيف اليوم لن يُلغي حق فلسطين وأهلها في الأرض، أما المقدسات فهي ملك الجميع — سام الغُباري – SAM ALGHOBARI (@SAlghobari) November 30, 2020

وفي سياق آخر يبدو أن ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، قد أصدر أوامره باستغلال مشاهير الغناء والتمثيل لمحاولة تحبيب الشعوب العربية في التطبيع وتجميل وجه الخيانة القبيح وتسويغه للعرب عبر نافذة الفن لما لها من تأثير كبير على شعوب العرب.

وفي هذا السياق كشفت الإمارات عن تفاصيل عمل فني جديد يجمع بين مطربها “محمد الشحي” والإسرائيلي “دودو تاسا”، عبر تقديم أغنية على شكل “دويتو”.

هذا واحتفت صفحة السفارة الافتراضية لإسرائيل في الخليج بفيديو نشره الإماراتي الشحي، قائلة: “استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا”.

من جانبه، قال المطرب الإسرائيلي “تاسا”: “أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، والغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية.. مع محمد الشحي”.

وعلقت صفحة “إسرائيل في الخليج” على المقطع بالقول: “ثمار السلام: تعاون فني إماراتي إسرائيلي محمد الشحي مع المغني دودو تاسا”.

ولا تعد أغنية “الشحي” و”تاسا” الأولى من نوعها، إذ سبق أن شارك الفنان الإماراتي “وليد الجاسم” الفنان الإسرائيلي “إلكانا مارتزيانو” أغنية أخرى حملت اسم “أهلا بيك” بالعربية، و”مرحبا صديقي” بالعبرية.

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