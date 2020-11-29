صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
حياتنا

هرب المصلون وتوقف الإمام عن الخطبة.. كويتي يقتحم مسجداً خلال صلاة الجمعة وهذا ما فعله وهرب!

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أوقفت مباحث أمن في ، شخص مجهول كان في حالة غير طبيعية، لقيامه بترويع المصلين أثناء صلاة ظهر يوم في مسجد بمنطقة

 

وبحسب ما نقلت صحيفة “” الكويتية عن أحد المصلين والذي تواجد في ، فإنه وبقية المصلين فوجئوا بشخص في العقد الرابع من عمره يدخل إلى المسجد ويلقي بنفسه أرضاً ويقوم بالصراخ، وهو ما دفع بخطيب المسجد إلى التوقف لحين التعامل مع الشخص ليقوم المصلون بالاقتراب من الشخص وتهدئته وإخراجه من المسجد.

 

وأضاف: “قام بعض المصلين بالتواصل مع عمليات ، حيث حضرت دورية بعد دقائق إلى موقع البلاغ، إلا أن الشخص كان قد هرب إلى جهة غير معلومة”.

 

ورجح المصلي أن يكون الشخص تم تحديد هويته وإبلاغ بذلك، لأنه ألقى بهوية وسط المسجد وجرى التقاطها وتسليمها إليه، مشيرا إلى أن الواقعة بثت الخوف في نفوس المصلين خشية أن يكون الشخص مفخخاً.

 

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