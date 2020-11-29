هذا أول تعليق رسمي من سلطنة عُمان على اغتيال صاحب سر القنبلة النووية في إيران

في أول تعليق رسمي من سلطنة عمان على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ، أعرب بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، عن تضامنه ومواساته مع إيران حكومة وشعبا باغتيال “زادة”.

وأكد بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، أن الإرهاب بجميع أشكاله أمر مرفوض.

هذا وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية الأحد، أن وزير الخارجية العماني، أدان خلال مباحثاته الهاتفية مع “ظريف” حادث الاغتيال الإرهابي الذي استهدف زادة، الجمعة الماضي.

وأعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايرانيين، بهذا الحادث “المرير”- حسب وصفه- مؤكدا على رفض عمان لظاهرة الإرهاب بجميع أنواعها.

وبدأت مراسم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ونقله إلى مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بعد اغتياله الجمعة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع، سينقل الجثمان في وقت لاحق إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة بمدينة قم جنوبي طهران، على أن تكون محطته الأخيرة غدا في مرقد الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية.

ووجهت إيران اتهاماً رسمياً لإسرائيل باغتيال العالم النووي زاده.

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء إسماعيل قاآني إن بلاده سترد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى في سفاراتها في جميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام.

ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي تنتهي فترة رئاسته قريبا- أعطى كما يبدو مباركته لاغتيال المعروف بأنه أبو المشروع النووي الإيراني.

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