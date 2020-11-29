“نص صدرك طالع .. عیب يا بنتي خافي الله” .. والدة ريم النجم تمسح بها الأرض بعد فيديو الرقص الفاضح!

أثارت الاعلامية الكويتية ذات الأصول السعودية ريم النجم غضب والدتها من تصرفاتها وملابسها ومقاطعها الفاضحة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً، فجّرت ريم النجم جدلاً بعد انتشار فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة على طريقة مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

ونشرت ریم عبر “سناب شات” مقطع فیدیو تظھر فیه رسائل خاصة بینھا وبین والدتھا، حیث توبخھا على ملابسھا الجریئة.

وقالت والدة ريم: “إیش دا اللبس یا بنتى وایش هذا اللبس الخالع عیب استحي على وجھك خلیكي امرأة خلي الناس یحبونك ترى هذا ینزل قیمتك والله العظیم”.

وأضافت: “البسي عدل أحسن لك یا ریم لا تخلیني أزعل علیكى یلا لا عاد أشوف هاللبس علیكي خالص.. نص صدرك طالع عیب یا بنتى والله العظیم عیب إیش فیكى عیب یا ریم خافي الله لیخسف فینا الأرض عیب بنتى عیب البسي ساتر والبسي عدل الله یھدیكي”.

وبعد انتشار فيديو الرقص بملابس مثیرة اتهمت ريم النجم صديقة تربطھا بھا علاقة صداقة منذ 15عاما بتسريبه، وقدمت شكوى لدى إدارة الجرائم الإلكترونیة ضد صدیقتھا.