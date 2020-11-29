نائب عراقي “من ظهر رجل” يضرب وجه عيال زايد بالنعال ويطالب بطرد سفير الإمارات لهذا السبب

تزداد حالة التوتر في العلاقة الدبلوماسية بين الإمارات والعراق يوما بعد يوم، وزاد الطين بلة قرار ابن زايد المفاجئ والغريب بتعليق تأشيرات الدخول لعدد من مواطني بعض الدول العربية ومن ضمنها العراق.

وفي هذا السياق وردا على صبيانية محمد بن زايد، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق منصور البعيجي، اليوم الأحد، حكومة بلاده للتعامل بالمثل مع الإمارات وتعليق منح تأشيرة الدخول لمواطنيها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وقال منصور البعيجي في بيان صحفي، إن “قرار الإمارات بتعليق منح تأشيرة الدخول للعراقيين، مستغرب واستهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد أي سبب يدفعها لاتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساساً بسيادة البلد”.

وأضاف النائب العراقي أنه على الحكومة العراقية ألا تقف مكتوفة الأيدي وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول الى أراضيها وتقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت وطرد السفير الإماراتي من بغداد.

وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون على أن استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات لقيامهم بهذه الخطوة غير المبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها، مؤكداً أن هذه الإجراءات “هي أقل رد حكومي يتناسب مع قرار الإمارات”.

وقال “من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا. لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظاً على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافاً صارخاً لسيادة البلد ومواطنيه”.

من جانبه طالب تحالف “الفتح”، الحكومة العراقية باتخاذ ما وصفه “إجراءات حقيقية رداً على القرار الإماراتي واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج”.

وقال القيادي في التحالف كريم عليوي إن “على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين”، داعياً لاستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

يأتي ذلك بعد يومين من تقديم النائب عن كتلة “النهج الوطني”، طلباً للحكومة يدعو فيها إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين، مضيفاً أن “واجب الحكومة التعامل بالمثل مع أي دولة لا تحترم العراقيين”، مشيراً إلى أن “تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة”.

ويشار إلى أن الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، من بينها العراق.

لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس الماضي، إنها “لم تتلق تبليغا رسميا من الإمارات بإيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك