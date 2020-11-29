مطار الكويت
مطار الكويت
حياتنا

مصري اعتقد نفسه “ذكي” وسرق الكويتيين بحيلة شيطانية وهرب إلى حضن السيسي ولكن هذا ما حصل له!

كتب Author 2
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اعتقد وافد مصري أنه تمكن من الإفلات بفعلته في ، حين سرق قرابة مليوني كويتي، ثم هرب إلى بلاده، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليه.

 

ونقلت صحيفة “” المحلية عن مصادر قضائية، أن الانتربول الدولي في ألقى القبض على المتهم، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، ورد مليون و900 ألف دينار (مايُقارب 7 مليون دولار)، وتغريمه 3 ملايين دينار في دولة الكويت.

 

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم استولى على المبلغ الذي يعادل 100 مليون مصري، من شركة اتصالات، كان يعمل بها محاسبًا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة.

 

وتبين أن المتهم غادر الكويت وعاد إلى مصر قبل أن ينكشف أمره، وبعدها صدر الحكم بحقه غيابيا، وسيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه في الكويت.

 

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