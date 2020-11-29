مصري اعتقد نفسه “ذكي” وسرق الكويتيين بحيلة شيطانية وهرب إلى حضن السيسي ولكن هذا ما حصل له!

اعتقد وافد مصري أنه تمكن من الإفلات بفعلته في الكويت، حين سرق قرابة مليوني دينار كويتي، ثم هرب إلى بلاده، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض عليه.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصادر قضائية، أن الانتربول الدولي في مصر ألقى القبض على المتهم، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، ورد مليون و900 ألف دينار (مايُقارب 7 مليون دولار)، وتغريمه 3 ملايين دينار في دولة الكويت.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم استولى على المبلغ الذي يعادل 100 مليون جنيه مصري، من شركة اتصالات، كان يعمل بها محاسبًا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة.

وتبين أن المتهم غادر الكويت وعاد إلى مصر قبل أن ينكشف أمره، وبعدها صدر الحكم بحقه غيابيا، وسيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقه في الكويت.

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