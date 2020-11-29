لن يذهب إلى محمد بن زايد .. “كوشنر” في الدوحة والرياض و”وول ستريت جورنال” تكشف سرّ الزيارة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين “لم تسمّهم” أنّ جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الأسبوع الجاري إلى السعودية وقطر.

وبحسب الصحيفة فإنّ هذه الزيارة ستكون بمثابة محاولة أخيرة لتأمين مزيد من الاتفاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط قبل مغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون ثاني المقبل، وفق إعلام محلي.

وسيلتقي “كوشنر” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة “نيوم”، كما سيلتقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة”.

وسيرافق كوشنر مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيروكويتز وبيريان هوك، إضافة إلى آدم بوهلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية الدولية الأمريكية.

ورجح المسؤولون أن تبحث لقاءات كوشنر في الخليج عدة قضايا، في مقدمتها الأزمة الخليجية وحل الخلافات مع بين دول عربية وقطر، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادر لم تسمها أن “بن سلمان يسعى إلى إنهاء الحصار المفروض على قطر، من أجل “كسب ود إدارة الرئيس المنتخب بايدن القادمة، وتقديم هدية وداع إلى ترامب”.