غرور محمد رمضان بلغ منتهاه.. “شاهد” لحظة سقوطه في مهرجان الضيافة الدولي بدبي وهذا ما قاله بعد الموقف المحرج!

تعرض الفنان المصري محمد رمضان إلى موقف مُحرج أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات، جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

ودشن الناشطون هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له، فكتب مُغرد: “نهاية كل مغرور كسر خشمه”.

ووافقه آخر الرأي فكتب: “ان الله لا يُحب كل مختال فخور . صراحة كويس أن ربنا عمل فيك كدا عشان تبطل تكبر شوية”.

واقتبس البعض عباراته الشهيرة التي يُمجد بها نفسه، للسخرية مما حدث له، كما اعتبروه عقاباً إلهياً بسبب صوره التي أثارت أزمة مع ممثلين إسرائيليين في الإمارات.

امبارح وأمي بتقلب ف التلفزيون جات قناة DMC وعليها مسلسل ل #محمد_رمضان

قالتلي محمد الغي القناة مش عايزين نشوف صورة الكلب دا بعد كدا خالص

وحقيقي يعني so proud of her

كأي سيدة عربية حرة اتربت وعاشت مأساة فلسطين ومابيتاجروش بدم إخوانهم #عاشت_فلسطين #محمد_رمضان_صهيونى

— Mohamed Azab(شحاته) (@Mohamed_azab084) November 30, 2020