محمد رمضان
محمد رمضان
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غرور محمد رمضان بلغ منتهاه.. “شاهد” لحظة سقوطه في مهرجان الضيافة الدولي بدبي وهذا ما قاله بعد الموقف المحرج!

كتب وطن
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تعرض الفنان المصري إلى موقف مُحرج أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في ، جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

 

ودشن الناشطون هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له، فكتب مُغرد: “نهاية كل مغرور كسر خشمه”.

 

ووافقه آخر الرأي فكتب: “ان الله لا يُحب كل مختال فخور . صراحة كويس أن ربنا عمل فيك كدا عشان تبطل تكبر شوية”.

 

واقتبس البعض عباراته الشهيرة التي يُمجد بها نفسه، للسخرية مما حدث له، كما اعتبروه عقاباً إلهياً بسبب صوره التي أثارت أزمة مع ممثلين إسرائيليين في الإمارات.

وبعد انتشار الفيديو، حاول رمضان “لملمة” ماء وجهه بإعادة نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

 

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: “ثقة في الله… مايوقع إلا الشاطر”.

 

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والمُفارقة أن محمد رمضان نشر قبلها فيديو أثناء التدريبات، وتوعد بـ”دعس الأعداء”، قبل أن يتم دعسه بهذه السقطة المؤلمة.

 

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هذا وقد نشر حاول محمد رمضان لملمة الفضيحة الأخيرة والكارثة التي تسبب له بها المغرد الإماراتي البذيء ـ والذي كان أول من نشر صوره مع وقامت الدنيا بعدهاـ بنشر  فيديو يخصه من أحد شواطئ غزة كما أعلن عن استعداده لأول حفلاته في فلسطين.

وكشف رمضان أول أمس السبت عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين.

 

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين”.

 

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