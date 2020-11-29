غرور محمد رمضان بلغ منتهاه.. “شاهد” لحظة سقوطه في مهرجان الضيافة الدولي بدبي وهذا ما قاله بعد الموقف المحرج!

تعرض الفنان المصري محمد رمضان إلى موقف مُحرج أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات، جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

ودشن الناشطون هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له، فكتب مُغرد: “نهاية كل مغرور كسر خشمه”.

#محمد_رمضان نهاية كل مغرور كسر خشمه — вαѕмα нσρє (@namine_30) November 30, 2020

ووافقه آخر الرأي فكتب: “ان الله لا يُحب كل مختال فخور . صراحة كويس أن ربنا عمل فيك كدا عشان تبطل تكبر شوية”.

ان الله لا يُحب كل مختال فخور .

صراحة كويس ان ربنا عمل فيك كدا عشان تبطل تكبر شويه #محمد_رمضان — JemPooooo (@Gmohamed636) November 30, 2020

واقتبس البعض عباراته الشهيرة التي يُمجد بها نفسه، للسخرية مما حدث له، كما اعتبروه عقاباً إلهياً بسبب صوره التي أثارت أزمة مع ممثلين إسرائيليين في الإمارات.

كل يوم صايرة له مصيبة هذي نهاية الغرور وشوفة النفس#محمد_رمضان — محمد💢 (@moood_CR7) November 30, 2020

امبارح وأمي بتقلب ف التلفزيون جات قناة DMC وعليها مسلسل ل #محمد_رمضان

قالتلي محمد الغي القناة مش عايزين نشوف صورة الكلب دا بعد كدا خالص

وحقيقي يعني so proud of her

كأي سيدة عربية حرة اتربت وعاشت مأساة فلسطين ومابيتاجروش بدم إخوانهم #عاشت_فلسطين #محمد_رمضان_صهيونى — Mohamed Azab(شحاته) (@Mohamed_azab084) November 30, 2020

#محمد_رمضان ياكثر رسائل الله له ولا يتعض

اجل بتروح تغني في فلسطين !!! — 🇸🇦 al'amal (@Noorh91334864) November 30, 2020

وبعد انتشار الفيديو، حاول رمضان “لملمة” ماء وجهه بإعادة نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: “ثقة في الله… مايوقع إلا الشاطر”.

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والمُفارقة أن محمد رمضان نشر قبلها فيديو أثناء التدريبات، وتوعد بـ”دعس الأعداء”، قبل أن يتم دعسه بهذه السقطة المؤلمة.

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هذا وقد نشر حاول محمد رمضان لملمة الفضيحة الأخيرة والكارثة التي تسبب له بها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ـ والذي كان أول من نشر صوره مع مطرب إسرائيلي وقامت الدنيا بعدهاـ بنشر فيديو يخصه من أحد شواطئ غزة كما أعلن عن استعداده لأول حفلاته في فلسطين.

وكشف رمضان أول أمس السبت عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين.

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين”.

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