غضب عارم في الجزائر من هذه “الإهانة” للجزائريين

أثار البرلمان الأوروبي غضباً عارماً في الجزائر بعدما صدّق على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفةً إياه بـ”المقلق”.

وعبَّرت الخارجية الجزائرية، عن إدانتها لائحة للبرلمان الأوروبي .

ما جاء في اللائحة بأنه “إهانة” وينمّ عن “أبويَّة” تعود للعهد الاستعمارين وقالت: “لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية”.

كما حذَّرت من أن هذه اللائحة من شأنها “الإساءة إلى علاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين”.

وشددت على أن الجزائر “تربطها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع أوروبا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر”.

البيان أضاف أن اللائحة تضمنت “إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته”، معتبراً لهجة الوثيقة “عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية”.

ومنذ صدور اللائحة، تتوالى بيانات “تنديد واستنكار” من عدة أحزاب جزائرية تجاهها، التقت في مجملها حول اعتبارها تدخلاً “سافراً” في الشأن المحلي من نواب أوروبيين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ”الوقاحة”، وهددت على أثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.