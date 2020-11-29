مارسوا معها الجنس جماعياً.. شرطة الكويت تكشف تفاصيل خطف فتاة سورية قاصر واغتصابها!

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من إغلاق قضية تعرض فتاة سورية قاصر للخطف من أسفل منزلها، وتحديدا مقابل بقالة تقع في منطقة خيطان، والتوجه بها الى منطقة الصليبية واغتصابها من قبل شخص تبين بعد ضبطه أنه من غير محدقاصردي الجنسية (بدون).

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عاما) تعرضت للخطف من قبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان، قام رجال المباحث بالاستماع الى الفتاة المجني عليها.

وقدمت الفتاة الضحية لرجال المباحث رقم هاتف المتهم، مشيرة الى أنها كانت تعرفه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده قام بخطفها.

و استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه والذي اعترف بدوره أنه استدرج الفتاة وتوجه بها إلى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة، واعتدوا عليها داخل الشقة ثم أعادها المتهم الرئيسي إلى منزل والدها مجددا.

وذكر المصدر أن زميلي المتهم الرئيسي أدخلا أطرافا فاعلين ورئيسيين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك