اغتصاب قاصر
اغتصاب قاصر
حياتنا

مارسوا معها الجنس جماعياً.. شرطة الكويت تكشف تفاصيل خطف فتاة سورية قاصر واغتصابها!

كتب Author 2
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تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في من إغلاق قضية تعرض فتاة سورية للخطف من أسفل منزلها، وتحديدا مقابل بقالة تقع في ، والتوجه بها الى منطقة الصليبية واغتصابها من قبل شخص تبين بعد ضبطه أنه من غير محدقاصردي الجنسية (بدون).

 

ونقلت صحيفة “” الكويتية عن قوله إنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عاما) تعرضت للخطف من قبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان، قام بالاستماع الى الفتاة المجني عليها.

 

وقدمت الفتاة الضحية لرجال المباحث رقم هاتف المتهم، مشيرة الى أنها كانت تعرفه عبر أحد الاجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده قام بخطفها.

 

و استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه والذي اعترف بدوره أنه استدرج الفتاة وتوجه بها إلى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة، واعتدوا عليها داخل الشقة ثم أعادها المتهم الرئيسي إلى منزل والدها مجددا.

 

وذكر المصدر أن زميلي المتهم الرئيسي أدخلا أطرافا فاعلين ورئيسيين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى شنقا.

 

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